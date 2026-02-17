Wapa.pe
Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia

Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia

El reporte meteorológico del Senamhi advierte la presencia de lluvias de alta intensidad y otros tipos de precipitaciones, condiciones que podrían provocar el incremento del caudal de los ríos y generar inundaciones en las regiones de Tumbes y Piura.

    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia
    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas
    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia

    Un panorama de alto riesgo comienza a configurarse en el norte del Perú tras la advertencia sobre un posible aumento de descargas eléctricas y vientos intensos, fenómenos vinculados a las lluvias fuertes previstas para las próximas 48 horas en las regiones de Tumbes y Piura.

    La alerta fue emitida por especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quienes anticipan un escenario complejo tanto para la población como para las autoridades, que ya enfrentan condiciones adversas debido a las precipitaciones registradas en los últimos días.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas

    A través de una publicación en la plataforma X, Matt Nieto, especialista del Senamhi, señaló que existe una elevada probabilidad de que la costa norte del país experimente lluvias de intensidad moderada a fuerte, con mayor incidencia en Tumbes y Piura.

    wapa.pe

    El experto advirtió que, además de las precipitaciones, se mantiene un alto potencial de descargas eléctricas y ráfagas de viento, factores que incrementan el nivel de peligro en la zona.

    De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 052 del Senamhi, entre el miércoles 18 y el jueves 19 de febrero, las lluvias podrían alcanzar acumulados de hasta 85 milímetros diarios en Piura y Tumbes. El pronóstico ha sido clasificado en nivel rojo, el más alto dentro de la escala de alertas, lo que implica la posibilidad de fenómenos de gran impacto en cortos periodos de tiempo.

    El reporte oficial también advierte la presencia de vientos con velocidades cercanas a los 25 km/h, mayor cobertura nubosa y un incremento de la sensación térmica durante las tardes y noches. El riesgo de descargas eléctricas será mayor en las zonas alejadas del litoral, lo que podría agravar la situación tanto en áreas urbanas como rurales.

    wapa.pe

    Riesgos adicionales

    Según explicó el Senamhi, estas condiciones responden al desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, sumado al aumento de la humedad generado por el fortalecimiento de los vientos mar–tierra. Esta combinación favorece la ocurrencia de lluvias intensas en lapsos cortos, elevando el riesgo de activación de quebradas y el aumento del caudal de los ríos del norte.

    Para el miércoles 18 de febrero, se estiman acumulados entre 50 y 85 mm por día en Tumbes y Piura, mientras que para el jueves 19 los valores oscilarían entre 30 y 75 mm diarios en ambas regiones. En el resto de la costa norte se esperan registros de entre 5 y 12 mm diarios; en la costa central, incluida Lima, los acumulados irían de 0.2 a 4 mm por día, y en la costa sur entre 0.5 y 2 mm diarios.

    Ante la alerta roja

    Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales a verificar las rutas de evacuación, asegurar la operatividad de los establecimientos de salud y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

    Asimismo, recomendó a la población reforzar techos, limpiar sistemas de drenaje y mantenerse informada a través de los canales oficiales, subrayando la importancia de extremar precauciones en las próximas horas.

    De manera paralela, el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene vigente la Alerta de El Niño Costero, ante la probabilidad de condiciones cálidas desde marzo hasta noviembre.

    Para el periodo febrero–abril, se proyectan precipitaciones dentro de rangos normales a superiores en la costa norte, acompañadas de temperaturas del aire por encima de los valores habituales, en un contexto marcado por una temporada de lluvias de verano con episodios de alta intensidad.

    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

