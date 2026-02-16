¡Atención, usuarios! Hidrandina y Seal han anunciado cortes programados de electricidad para miércoles 18 de febrero en diversos departamentos del Perú. Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio mediante trabajos de mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a quienes trabajan desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que sus actividades no se vean afectadas durante estas fechas.