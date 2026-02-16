Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas.Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, usuarios! Hidrandina y Seal han anunciado cortes programados de electricidad para miércoles 18 de febrero en diversos departamentos del Perú. Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio mediante trabajos de mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a quienes trabajan desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que sus actividades no se vean afectadas durante estas fechas.
Corte de luz este 18 de febrero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
Cajamarca
- Zonas afectadas: En Casma: AHH. Villa Hermosa: Mz: B, D, G, H, Y, N, Q, R, T, U, K, W, A’, X, A1, B1, A2, C1, O2, L1, S1, T1, U1, V1, Z1. AAHH Virgen de Guadalupe.
- Hora de corte: desde las 08:00 a.m. a 04:00 p.m.
Arequipa
- Zonas afectadas: Urb. Alto Selva Alegre y Alto Selva Alegre Zona A. - Urb. del distrito de Arequipa: Centro Histórico Arequipa y San Lázaro. - Urb. del distrito de Miraflores: Ampliación La Negrita, La Victoria, Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio y Urb. Alameda Salaverry y Villa Militar.
- Hora de corte: desde las 07:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.
Arequipa - Caylloma
- Zonas afectadas: Urb. del distrito de Lluta: La Quebrada. - Urb. del distrito de Santa Isabel de Siguas: La Quebrada, Laderas, Lluclla y Ranchería.
- Hora de corte: desde las 07:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Castilla - Huancarqui
- Zonas afectadas: Urb. del distrito de Huancarqui: 23 de junio, Huancarqui, La Laja, Las Islas, Nueva Esperanza y Sector Las Tiendas.
- Hora de corte: desde las 07:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Islay - Mollendo
- Zonas afectadas: Urb. del distrito de Mollendo: Apiamo, San Agustín, Arvidunsa y Zona Industrial Municipal.
- Hora de corte: desde las 07:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.