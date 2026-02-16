¿Por qué NO debes dar tu NÚMERO DE DNI al hacer compras en un SUPERMERCADO? Podrías ponerte en RIESGO

El Documento Nacional de Identidad (DNI) contiene datos sensibles que, en caso de un uso inapropiado, pueden poner en riesgo tu privacidad y seguridad . Infórmate sobre en qué situaciones es obligatorio entregarlo y cómo actuar si te solicitan esta información sin una justificación válida.

En distintos comercios del Perú se ha vuelto común que, al momento de pagar, se solicite el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) a los clientes. No obstante, esta exigencia no siempre tiene sustento legal y puede exponer a los consumidores a riesgos como el uso indebido de sus datos personales o, en escenarios más graves, a delitos como la suplantación de identidad.

Desde la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) recuerdan que los ciudadanos tienen derecho a la reserva de su información personal y que el DNI solo debe entregarse en situaciones puntuales previstas por la ley. En esta nota te explicamos por qué es clave proteger este dato y cómo actuar ante pedidos injustificados.

¿Por qué no deberías entregar tu DNI al pagar una compra?

El número de DNI es un dato personal sensible que, si se brinda sin una razón válida, puede ser usado con fines no autorizados. Entre los riesgos más frecuentes figuran la creación de perfiles de consumo, la venta de información a empresas de telemarketing o big data, o la elaboración de bases de datos sin consentimiento del titular. En el peor de los casos, estas prácticas pueden derivar en fraudes y suplantación de identidad, comprometiendo seriamente la seguridad del consumidor.

“Cuando un consumidor compra un producto en un establecimiento comercial, así pague al contado, en la caja le piden casi siempre que brinde su número de DNI. Normalmente, el consumidor accede a dicha solicitud que es ilegal”, señaló Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, para el diario Gestión.

El representante del gremio precisó que entregar el número de DNI no es una obligación en compras habituales. La protección de la privacidad es un derecho fundamental y los negocios no pueden exigir este dato, salvo en los supuestos expresamente contemplados en la normativa vigente. Por ello, resulta clave que los ciudadanos conozcan cómo puede utilizarse su información y eviten compartirla sin justificación.

¿En qué casos sí es obligatorio brindar el DNI?

De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), existen solo dos situaciones en las que es obligatorio proporcionar el número de DNI:

Compras mayores a S/ 700: cuando el monto supera este límite, el comercio debe registrar los datos del cliente —nombres, apellidos y DNI— como parte del control tributario, según el numeral 3.10 del artículo 8 de la Resolución 007-99 de la Sunat.

cuando el monto supera este límite, el comercio debe registrar los datos del cliente —nombres, apellidos y DNI— como parte del control tributario, según el numeral 3.10 del artículo 8 de la Resolución 007-99 de la Sunat. Deducciones del Impuesto a la Renta: los trabajadores de cuarta o quinta categoría que busquen deducir hasta el 15% de sus consumos en restaurantes, bares u hoteles deben consignar su DNI al momento del pago, a fin de que esos gastos sean considerados en su declaración.

En ambos escenarios, la finalidad es cumplir con las normas tributarias. Fuera de estos casos, no existe sustento legal para exigir este dato y el consumidor puede negarse a entregarlo.

¿Qué hacer si un comercio insiste en pedirte tu DNI?

Si un establecimiento te exige el número de DNI sin una razón válida, puedes tomar las siguientes acciones para defender tus derechos:

Solicitar el libro de reclamaciones: deja constancia de la situación y presenta tu queja formal; el comercio está obligado a responder ante la autoridad competente.

deja constancia de la situación y presenta tu queja formal; el comercio está obligado a responder ante la autoridad competente. Informarte y buscar asesoría: Aspec ofrece orientación a los consumidores frente a abusos o incumplimientos de la normativa, y puede ayudarte a evaluar los pasos a seguir.