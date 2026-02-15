Con la cercanía de las elecciones del 2026, Reniec amplía horarios de atención en Lima, buscando facilitar la actualización del DNI amarillo a los ciudadanos mayores de edad.

Reniec invita a actualizar el DNI amarillo antes de las elecciones | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina

El Estado peruano, mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mantiene diversos servicios gratuitos vinculados al trámite del Documento Nacional de Identidad. En el caso del DNI amarillo, emitido para menores de edad, la entidad enfatiza la necesidad de renovarlo una vez cumplidos los 18 años.

Como parte de estas acciones, se han extendido los horarios de atención en distintas oficinas de Lima para facilitar el proceso de actualización. La medida busca que los ciudadanos regularicen su situación sin contratiempos y cuenten con un documento vigente.

Ciudadanos con DNI amarillo deben renovarlo antes de las Elecciones 2026

Con la proximidad de los comicios generales, la institución exhorta a quienes ya alcanzaron la mayoría de edad y aún mantienen el DNI amarillo a iniciar cuanto antes el trámite de cambio.

Según datos difundidos por Manuel Chuquillanqui, subdirector del registro electoral, y reportados por la Agencia Andina, hasta el 14 de diciembre de 2025, fecha en la que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón electoral, un total de 103 mil 827 peruanos mayores de 18 años seguían sin actualizar su documento.

Ante este escenario, la entidad ha ampliado su horario de atención durante febrero con el fin de agilizar los trámites y evitar inconvenientes de cara a la jornada electoral del 12 de abril.

Requisitos para renovar el DNI amarillo

El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), emitido desde 2013, permite acreditar la identidad tanto de manera presencial como digital, además de facilitar gestiones en línea desde cualquier lugar.

El trámite de renovación puede realizarse de forma presencial o digital. Puede iniciarse desde los 17 años y, en el caso de los adultos mayores, el documento se entrega por última vez con condiciones que evitan su caducidad tras ocho años de vigencia.

Para efectuar la renovación en oficinas del Reniec o en Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), se debe presentar:

01 foto actual tamaño pasaporte “no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas”.

Si la oficina ofrece toma de fotografía gratuita, no será necesario llevar imagen impresa.

Recibo de pago por derechos administrativos.

El trámite puede iniciarse en cualquiera de las 102 oficinas del Reniec o MAC del país, previo pago realizado en agencias autorizadas como el Banco de la Nación.

Pasos para renovar el DNI amarillo

Realizar el pago correspondiente: S/ 41 por DNIe o S/ 30 por DNI azul, mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación, Págalo.pe, oficinas del BCP o ViaBCP, indicando el código de tributo 00521.

Con el comprobante de pago y los documentos requeridos, acudir a una oficina del Reniec o MAC para entregar la solicitud y recibir el ticket de recojo.

Tras un plazo aproximado de 10 días hábiles desde la gestión, el ciudadano podrá recoger su DNI de adulto en la misma sede, presentando el comprobante correspondiente.

Horario extendido y oficinas habilitadas en Lima

Durante febrero de 2026, la atención se realizará de 6:15 a. m. a 7:45 p. m. en las siguientes sedes: