Rectificar el nombre en el DNI a través de Reniec es un trámite que requiere cumplir con ciertos documentos y pasos previos, además de efectuar un pago que depende de la edad y condición del solicitante. Este proceso permite actualizar de manera oficial la información personal para que coincida con los datos correctamente inscritos en los registros civiles.

¿Cuáles son los requisitos para la rectificación de nombre?

Antes de iniciar el trámite de rectificación de datos en el DNI, es fundamental contar con la documentación que respalde la corrección solicitada. Los requisitos varían según la situación del solicitante y permiten verificar la información que será actualizada en el registro oficial, por lo que es importante revisarlos con atención antes de acudir a una oficina de atención.

Copia certificada del acta de nacimiento, emitida por el Registro del Estado Civil, donde figure la anotación marginal que valide la corrección. Título de naturalización, únicamente para ciudadanos extranjeros, siempre que incluya la anotación marginal correspondiente a la rectificación. Comprobante de pago por el derecho de trámite, según corresponda: Menores de 17 años: S/ 16.00 Personas desde los 17 años: S/ 30.00 Adultos mayores desde los 65 años: gratuito Personas con discapacidad: gratuito Rectificación en DNI electrónico: S/ 35.00

¿Dónde realizar el pago?

Banco de la Nación: en agencias o agentes Multired a nivel nacional.

Oficinas registrales de Reniec: pago presencial con tarjeta de crédito o débito Visa (no se acepta efectivo).

Banco de Crédito del Perú (BCP): el pago incluye una comisión adicional de S/ 3.00.

Solicitud del cambio en el DNI o DNIe

Con el comprobante de pago y los documentos requeridos, el trámite debe realizarse de forma presencial en una oficina registral del Reniec. En caso de acudir a un Centro MAC, es obligatorio solicitar una cita previa. Para el DNI electrónico, la atención se brinda únicamente en oficinas autorizadas.