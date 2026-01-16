La iniciativa busca reducir barreras de acceso al DNI electrónico , priorizando a poblaciones con mayores dificultades. Los trámites se realizarán de manera gratuita.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar el acceso al DNI electrónico sin costo. Bajo el nombre de “Verano Inclusivo”, la entidad habilitó 33 puntos de atención en diversas regiones del país, donde los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera gratuita durante enero y febrero de 2026.

La medida busca atender la alta demanda que se registra al inicio del año y acercar los servicios de identificación a poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.

¿Dónde sacar el DNI electrónico gratis? Reniec publica la lista de los centros oficiales habilitados

De acuerdo con información difundida por Andina, la campaña se desarrolla en coordinación con municipalidades, centros educativos e iglesias, espacios que han sido acondicionados como sedes fijas para la emisión del DNI electrónico sin costo.

Distrito Provincia Departamento Lugar de campaña Dirección Frecuencia de atención Horario Carabayllo Lima Lima Estadio Ricardo Palma Av. San Martín 350 Urb. Santa Isabel Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Piura Piura Piura I.E. Sánchez Arteaga Ex 21 Av. Sánchez Cerro con Calle Cusco Lunes a viernes 9am - 2.00pm San Borja Lima Lima IIEI 554 VIRGEN DE LOURDES Av. Arqueología 299 Lunes a viernes 9am - 2.00pm San Juan de Miraflores Lima Lima Palacio Municipal Av. Belisario Suárez 1075 Zona D Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm San Juan de Lurigancho Lima Lima SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande a espaldas de Sedapal Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Comas Lima Lima Municipalidad de Comas Av. España # 4 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Tambo Huancayo Junín Municipalidad distrital de Tambo Av. Mariscal Castilla N° 1051 - El Tambo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Ica Ica Ica Municipalidad AV. Municipalidad S/N Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Ica Ica Ica Registro Civil Av. San Martín. Referencia Mercado Las Palmas Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Independencia Lima Demuna Independencia Av. Tupac Amaru KM. 4.5 Av. Tupac Amaru KM 4.5 Lunes, miércoles y viernes 8.45am - 4.00pm Yurimaguas Alto Amazonas Loreto Local Biblioteca Municipal Calle Comercio Cdra 1 Lunes a viernes 8:30 A 3 PM Miraflores Lima Lima Casa de la mujer Calle José Galvez 671 Lunes a viernes 9:00 am - 4:00 pm Miraflores Lima Lima Casa Tovar Calle Manuel Tovar 255 Lunes a viernes 9:00 am - 4:00 pm Cajamarca Jaen Jaen La parroquia San Luis Gonzaga Calle San Luis 490-498. Sector Morro Alto Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Belén Maynas Loreto ONG Manguaré Calle Unión Mz. D. Lt. 05 AH. El Triunfo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm El Porvenir Trujillo La Libertad Polideportivo Santa Isabel Entre José Bejar y José Crespo y Castillo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Victor Larco Trujillo La Libertad Parque Santa Edelmira Entre la Av. Huamán y las Orquídeas. Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Trujillo Trujillo La Libertad Parque San Luis Entre las calles Espinela y Conalinas Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Los Olivos Lima Lima Municipalidad de Los Olivos Explanada de la Municipalidad Lunes a viernes 8.30.- 3.30 pm Parcona Ica Ica Municipalidad John F Kennedy 500 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Puno Puno Puno Municipalidad OMAPED Jr. Deustua N° 458 Plaza de Armas - Oficina OMAPED Lunes a viernes 8.45am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm Huánuco Huánuco Huánuco Municipalidad Provincial de Huánuco Jr. General Prado N° 750 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Huancavelica Huancavelica Huancavelica Demuna Huancavelica Jr. Manco Capac S/N Huancavelica Cercado Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Banda Shilcayo San Martín San Martín Local comunal Jr. Capirona S/N Asociación de Vivienda Ciudad Satélite - Frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Lima Lima Lima Casa vecinal N° 4 Jr. Caylloma 137 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Cajamarca Cajamarca Cajamarca Sub prefectura de Cajamarca Jr. Dos de Mayo N° 414 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Chimbote Santa Áncash Municipalidad Jr. Enrique Palacios 321 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Chachapoyas Chachapoyas Amazonas Biblioteca Municipal Jr. Ortiz Arrieta 850 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Ayacucho Huamanga Ayacucho Loca de la Cooperativa Sta. María Magdalena (Entidad financiera) Jr. San Martín N° 546 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm Arequipa Arequipa Arequipa Municipalidad de Arequipa- Cercado Portal de la Municipalidad 110. Arequipa - Cercado Lunes a viernes 8.45am - 3.00pm Calleria Coronel Portillo Ucayali Municipalidad provincial de Coronel Portillo Jr. Tacna N° 480 Lunes a viernes 9.00am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm Castilla Piura Piura Municipalidad de Arequipa-Cercado Portal de Municipalidad 110 - Arequipa Cercado Lunes a viernes 9am - 2.00pm Villa El Salvador Lima Lima Villa del adulto mayor Sector 3, grupo 8 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm

Desde Reniec señalaron que los meses de verano concentran una mayor cantidad de solicitudes, especialmente por las vacaciones escolares, motivo por el cual se decidió ampliar la cobertura del servicio en distintas localidades del país mediante estos 33 centros habilitados.

En estos puntos no solo se podrá tramitar el DNI electrónico por primera vez, sino también gestionar renovaciones, duplicados y actualizaciones de datos personales, todo sin realizar pago alguno mientras dure la campaña.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La atención prioritaria está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Con esta acción, Reniec busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios públicos básicos que requieren un documento de identificación vigente.

La estrategia responde a la necesidad de reducir las barreras económicas y logísticas que enfrentan miles de ciudadanos al momento de realizar trámites de identidad, especialmente en zonas con alta demanda.

Alcances de la campaña y proyección para 2026

Reniec estima que solo en los primeros dos meses del año se podrían concretar hasta 50 000 trámites gratuitos gracias a “Verano Inclusivo”. A lo largo de 2026, la proyección es que aproximadamente 627 000 personas en situación de vulnerabilidad accedan al DNI electrónico sin costo.