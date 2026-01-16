Wapa.pe
¿Dónde tramitar el DNI electrónico GRATIS? Reniec lanza lista de los 33 centros OFICIALES donde puedes hacerlo en todo el país

La iniciativa busca reducir barreras de acceso al DNI electrónico, priorizando a poblaciones con mayores dificultades. Los trámites se realizarán de manera gratuita.

    ¿Dónde tramitar el DNI electrónico GRATIS? Reniec lanza lista de los 33 centros OFICIALES donde puedes hacerlo en todo el país
    Centros oficiales para sacar DNIe gratis | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina
    ¿Dónde tramitar el DNI electrónico GRATIS? Reniec lanza lista de los 33 centros OFICIALES donde puedes hacerlo en todo el país

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar el acceso al DNI electrónico sin costo. Bajo el nombre de “Verano Inclusivo”, la entidad habilitó 33 puntos de atención en diversas regiones del país, donde los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera gratuita durante enero y febrero de 2026.

    La medida busca atender la alta demanda que se registra al inicio del año y acercar los servicios de identificación a poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.

    wapa.pe

    VER MÁS:

    ¿Dónde sacar el DNI electrónico gratis? Reniec publica la lista de los centros oficiales habilitados

    De acuerdo con información difundida por Andina, la campaña se desarrolla en coordinación con municipalidades, centros educativos e iglesias, espacios que han sido acondicionados como sedes fijas para la emisión del DNI electrónico sin costo.

    DistritoProvinciaDepartamentoLugar de campañaDirecciónFrecuencia de atenciónHorario
    CarabaylloLimaLimaEstadio Ricardo PalmaAv. San Martín 350 Urb. Santa Isabel Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    PiuraPiuraPiuraI.E. Sánchez Arteaga Ex 21Av. Sánchez Cerro con Calle Cusco Lunes a viernes 9am - 2.00pm
    San BorjaLimaLima IIEI 554 VIRGEN DE LOURDES Av. Arqueología 299 Lunes a viernes 9am - 2.00pm
    San Juan de MirafloresLimaLima Palacio MunicipalAv. Belisario Suárez 1075 Zona D Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    San Juan de LuriganchoLimaLima SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande a espaldas de Sedapal Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    ComasLimaLimaMunicipalidad de ComasAv. España # 4 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    TamboHuancayoJunínMunicipalidad distrital de TamboAv. Mariscal Castilla N° 1051 - El Tambo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    IcaIcaIcaMunicipalidadAV. Municipalidad S/N Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    IcaIcaIcaRegistro CivilAv. San Martín. Referencia Mercado Las Palmas Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    IndependenciaLimaDemuna IndependenciaAv. Tupac Amaru KM. 4.5Av. Tupac Amaru KM 4.5Lunes, miércoles y viernes 8.45am - 4.00pm
    YurimaguasAlto AmazonasLoretoLocal Biblioteca MunicipalCalle Comercio Cdra 1 Lunes a viernes 8:30 A 3 PM
    MirafloresLimaLimaCasa de la mujerCalle José Galvez 671 Lunes a viernes 9:00 am - 4:00 pm
    MirafloresLimaLimaCasa TovarCalle Manuel Tovar 255 Lunes a viernes 9:00 am - 4:00 pm
    CajamarcaJaenJaenLa parroquia San Luis GonzagaCalle San Luis 490-498. Sector Morro Alto Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    BelénMaynasLoretoONG ManguaréCalle Unión Mz. D. Lt. 05 AH. El Triunfo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    El PorvenirTrujilloLa LibertadPolideportivo Santa IsabelEntre José Bejar y José Crespo y Castillo Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    Victor LarcoTrujilloLa LibertadParque Santa EdelmiraEntre la Av. Huamán y las Orquídeas.Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    TrujilloTrujilloLa LibertadParque San LuisEntre las calles Espinela y Conalinas Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    Los OlivosLimaLimaMunicipalidad de Los OlivosExplanada de la Municipalidad Lunes a viernes 8.30.- 3.30 pm
    ParconaIcaIcaMunicipalidadJohn F Kennedy 500 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    PunoPunoPunoMunicipalidad OMAPEDJr. Deustua N° 458 Plaza de Armas - Oficina OMAPED Lunes a viernes 8.45am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm
    HuánucoHuánucoHuánucoMunicipalidad Provincial de HuánucoJr. General Prado N° 750 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    Huancavelica Huancavelica Huancavelica Demuna HuancavelicaJr. Manco Capac S/N Huancavelica Cercado Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    Banda ShilcayoSan MartínSan MartínLocal comunalJr. Capirona S/N Asociación de Vivienda Ciudad Satélite - Frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    LimaLimaLimaCasa vecinal N° 4Jr. Caylloma 137 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    CajamarcaCajamarcaCajamarcaSub prefectura de CajamarcaJr. Dos de Mayo N° 414 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    ChimboteSantaÁncashMunicipalidadJr. Enrique Palacios 321 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    ChachapoyasChachapoyasAmazonasBiblioteca MunicipalJr. Ortiz Arrieta 850 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    AyacuchoHuamangaAyacuchoLoca de la Cooperativa Sta. María Magdalena (Entidad financiera)Jr. San Martín N° 546 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm
    ArequipaArequipaArequipaMunicipalidad de Arequipa- CercadoPortal de la Municipalidad 110. Arequipa - Cercado Lunes a viernes 8.45am - 3.00pm
    CalleriaCoronel PortilloUcayaliMunicipalidad provincial de Coronel PortilloJr. Tacna N° 480 Lunes a viernes 9.00am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm
    CastillaPiuraPiuraMunicipalidad de Arequipa-CercadoPortal de Municipalidad 110 - Arequipa Cercado Lunes a viernes 9am - 2.00pm
    Villa El SalvadorLimaLimaVilla del adulto mayorSector 3, grupo 8 Lunes a viernes 8.45am - 4.00pm

    Desde Reniec señalaron que los meses de verano concentran una mayor cantidad de solicitudes, especialmente por las vacaciones escolares, motivo por el cual se decidió ampliar la cobertura del servicio en distintas localidades del país mediante estos 33 centros habilitados.

    En estos puntos no solo se podrá tramitar el DNI electrónico por primera vez, sino también gestionar renovaciones, duplicados y actualizaciones de datos personales, todo sin realizar pago alguno mientras dure la campaña.

    ¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

    La atención prioritaria está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Con esta acción, Reniec busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios públicos básicos que requieren un documento de identificación vigente.

    La estrategia responde a la necesidad de reducir las barreras económicas y logísticas que enfrentan miles de ciudadanos al momento de realizar trámites de identidad, especialmente en zonas con alta demanda.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    Alcances de la campaña y proyección para 2026

    Reniec estima que solo en los primeros dos meses del año se podrían concretar hasta 50 000 trámites gratuitos gracias a “Verano Inclusivo”. A lo largo de 2026, la proyección es que aproximadamente 627 000 personas en situación de vulnerabilidad accedan al DNI electrónico sin costo.

    Además, la entidad recordó que el DNI electrónico 3.0 es actualmente el documento de identidad más moderno y seguro de la región, al incorporar 64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta como en el chip. Desde agosto del año pasado, Reniec dejó de emitir las versiones azul y amarilla, apostando exclusivamente por este formato digital.

