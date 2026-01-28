Sedapal informó que este viernes 30 de enero se realizará un corte programado de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, el cual impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales. De acuerdo con el plan operativo de la entidad, la restricción del servicio se extenderá por varias horas a lo largo del día. Esta suspensión temporal se debe a labores técnicas orientadas al mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, con el objetivo de optimizar la red de distribución.