Sedapal informó que este viernes 30 de enero se realizará un corte programado de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, el cual impactará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales. De acuerdo con el plan operativo de la entidad, la restricción del servicio se extenderá por varias horas a lo largo del día. Esta suspensión temporal se debe a labores técnicas orientadas al mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, con el objetivo de optimizar la red de distribución.
Lista completa de distritos afectados por el corte de agua
Según el anuncio oficial de Sedapal, los trabajos que ocasionarán el servicio del corte de agua incluirán la limpieza de reservorios y labores de mantenimiento en el empalme, lo que implicará que se realicen cortes del servicio hasta durante 12 horas en algunas zonas de cinco distritos. Se aconseja el almacenamiento de agua potable y estar atento a los horarios en que se realizará.
Distrito: La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Asoc. Cascajal, Urb. El Valle, Portada del Sol I etapa, Cobertura R-8E.
- Sector/Subsector: Sector 199
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de enero a la 1:00p.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de enero a las 11 11:50 p.m.
Distrito: Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Repartición, Urb. Huaquillay, Urb. Huaquillay I etapa, Urb. El Parral, Urb. Los Viñedos de Carabayllo, Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa.
- Sector/Subsector: Sector 343
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de enero a las 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de enero a las 8:00 p.m.
Distrito: La Victoria
- Motivo: Trabajos de empalme
- Localidades y Áreas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.
- Sector / Subsector: Sector 17
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de enero a las 10:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de enero a las 10:00 p.m.
Distrito: San Miguel
- Motivo: Trabajos de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Maranga Urb. Maranga 3era, 4ta y 7ma etapa Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina
- Sector / Subsector: Sector 44
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de enero a las 10:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de enero a las 10:00 p.m.
Distrito: Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona G, zona K, zona I, zona J Franja Comercial, Huaycán zona R, R-H3, UCV 206D, R-D 8.9, Huaycán zona R, R-P4, 205F, 12 de Agosto, CR-292, Huaycán zona V-X, R-D 8.9, UCV Talleres, 30 de Abril, R-H2, 158C, sector II, Huaycán zona M.
- Sector/Subsector: Sector 152
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de enero a las 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 20 a las 8:00 a.m.