A puertas de la matrícula escolar 2026, el Reniec asegura que el DNI amarillo es válido si cumple con esto. Este documento permite registrar a menores en colegios.

¡Atención, padres! A puertas de la matrícula escolar 2026, muchos son los padres que llevarán a cabo el proceso para inscribir a sus hijos en el nuevo año académico en los colegios. Para esto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el DNI amarillo usado por menores de edad conservará su validez legal para este tipo de trámites, siempre y cuando cumplan con una condición. ¿De cuál se trata?

¿En qué casos el DNI amarillo puede seguir usándose, según Reniec?

Para el proceso de matrícula escolar 2026, el DNI amarillo continúa siendo aceptado si no ha vencido. La entidad precisó que no hay una norma que obligue a cambiarlo únicamente por el inicio del año académico, ya que el factor clave para su uso es que conserve vigencia y no haya superado la fecha límite establecida al momento de su emisión.

Foto: Reniec

Este documento también permite realizar registros en academias, talleres recreativos y actividades deportivas, además de facilitar el acceso a servicios de salud y programas sociales. Pese a que ya no se produce, los DNI amarillos entregados anteriormente conservan plena validez legal mientras estén dentro del plazo autorizado, evitando trámites innecesarios para las familias.

La disposición alcanza a menores de edad que poseen DNI amarillo expedido antes de agosto de 2025, mes en el que este formato dejó de emitirse. De acuerdo con Reniec, este documento mantiene su utilidad como medio de identificación en trámites escolares, atenciones médicas y otras gestiones habituales, siempre que se encuentre dentro del período de validez indicado.

Finalmente, Reniec recalcó que basta con verificar la vigencia del DNI amarillo para que sea considerado válido, sin que exista la obligación de reemplazarlo por el DNI electrónico mientras cumpla con los plazos legales correspondientes.

Reniec: en qué situaciones es obligatorio actualizar el DNI amarillo

El cambio del DNI amarillo solo es necesario cuando el documento pierde vigencia o cuando el menor alcanza los 17 años, momento en el que corresponde gestionar el DNI para mayores de edad de manera presencial. Reniec precisó que el tiempo de validez no es igual para todos los casos, ya que está determinado por la edad que tenía el niño o adolescente cuando se emitió el documento.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32237, en enero de 2025, se ajustaron los plazos de duración del DNI amarillo. Para los menores de 12 años, el documento tiene una vigencia de tres años; en tanto, para quienes tienen más edad, puede utilizarse hasta cumplir los 17. Esta medida busca asegurar que los datos biométricos se mantengan actualizados conforme avanzan los cambios físicos propios del desarrollo.