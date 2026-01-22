Matrícula digital 2026: Minedu define las prioridades para acceder a una vacante escolar

Minedu inició la matrícula digital 2026 y ya se superaron las 160 mil solicitudes. Conoce los criterios de asignación, etapas del proceso y qué hacer si no obtienes vacante.

Hasta el 20 de enero, habían más de 20 mil solicitudes para registrar la plataforma.

Hasta el 20 de enero, habían más de 20 mil solicitudes para registrar la plataforma.

El Ministerio de Educación (Minedu) activó oficialmente la matrícula digital 2026 en diversas regiones priorizadas del país, con el objetivo de ordenar el acceso a vacantes y garantizar que ningún niño o adolescente quede fuera del sistema escolar. La iniciativa está dirigida principalmente a quienes ingresan por primera vez a una institución educativa pública o necesitan cambiar de colegio.

Según informó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar, al medio Infobae, la plataforma viene funcionando con normalidad y ya ha superado las 160 mil solicitudes registradas hasta el 20 de enero, cifra que refleja una alta demanda en los primeros días del proceso.

¿Cómo se asignan las vacantes en los colegios públicos?

La decisión final sobre quién obtiene una vacante recae en los directores de cada institución educativa, quienes deben revisar cada solicitud de manera individual y aplicar criterios previamente establecidos.

De acuerdo con el Minedu, los principales filtros son:

Prioridad para estudiantes con alguna discapacidad (cada salón debe contar con dos menores).

Preferencia para quienes ya tienen un hermano matriculado en la misma institución.

Factores autónomos definidos por cada escuela, como la cercanía al colegio o ser hijo de exalumnos, siempre que se comunique previamente a los padres.

“Los directores establecen algunos mecanismos propios para asignar la vacante, por ejemplo, que vivan cerca o sean hijos de exalumnos. Eso lo determina cada institución y lo comunica a las familias”, explicó Quintanilla.

El funcionario también señaló que cada UGEL cuenta con equipos especializados para acompañar el proceso y resolver dudas, además de recalcar que la matrícula es totalmente gratuita y no puede condicionarse a pagos, compra de uniformes o materiales.

¿Quiénes deben hacer la matrícula digital y qué pasos seguir?

La matrícula digital está pensada únicamente para ciertos grupos de estudiantes:

Niños que ingresan por primera vez a inicial, primaria o secundaria.

Alumnos que se trasladan de colegio o región.

Estudiantes que retoman estudios tras una pausa.

Quintanilla precisó que: “la matrícula es solo para los primeros ingresos. Para la gran mayoría de escolares, la inscripción es automática y solo requiere confirmación de la permanencia en la institución actual”.

El proceso se inició el 19 de enero y culmina el 28 del mismo mes. Desde el Minedu aclararon que registrarse el primer día no otorga ventaja sobre quienes lo hagan en los últimos días.

¿Qué pasa si no se obtiene vacante?

Las familias que no consigan cupo en el colegio elegido podrán participar en una segunda etapa entre el 17 y el 27 de febrero, periodo en el que se informarán las vacantes disponibles por institución.

“Tenemos capacidad instalada suficiente para atender a todos los estudiantes, tanto en las UGELes focalizadas como en el sistema a nivel nacional”, aseguró Quintanilla.

Además, exhortó a denunciar cualquier irregularidad durante el proceso para que se pueda intervenir de inmediato.

Etapas del proceso de matrícula digital

Etapa de revisión

En esta fase, la solicitud puede tener los siguientes estados:

Solicitud ingresada: el sistema recibió la información, pero aún no ha sido evaluada.

el sistema recibió la información, pero aún no ha sido evaluada. Solicitud revisada: el director validó los datos y el grado solicitado.

el director validó los datos y el grado solicitado. Solicitud rechazada: existen errores en la información o no hay vacantes disponibles.

Etapa de asignación de vacante

Luego de la evaluación, se define el resultado: