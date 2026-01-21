Hombre compró botella de VINO a casi S/ 200 en famoso restaurante pero quedó HELADO al ver su precio en línea | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Youtube

Hombre compró botella de VINO a casi S/ 200 en famoso restaurante pero quedó HELADO al ver su precio en línea | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Youtube

En uno de sus más recientes videos, Julio Pajuelo, conocido creador de contenido en YouTube, decidió aventurarse en una experiencia culinaria especial junto a un grupo de amigos en uno de los restaurantes más exclusivos de Barranco. Antes de llegar al establecimiento, todos optaron por lucir atuendos elegantes, cuidando cada detalle para estar acordes con el ambiente distinguido del lugar y vivir la experiencia al máximo.

A través de su canal, el youtuber mostró paso a paso su visita, permitiendo que sus seguidores conocieran de cerca la propuesta del restaurante, reconocido tanto por su oferta gastronómica como por su atmósfera sofisticada. No obstante, la velada tomó un giro inesperado cuando Julio descubrió en internet el precio real del vino tinto que había pedido y por el cual pagó S/175.

¿Cuál era el verdadero precio del vino en línea?

Para iniciar la velada, el grupo eligió un vino tinto denominado Cordero con Piel de Lobo, el cual fue ofrecido en el restaurante por S/175, un monto que parecía acorde con el nivel del local. Tras probarlo, Julio expresó su agrado con la elección: “Está buenazo”, comentó satisfecho.

Sin embargo, al investigar en internet para conocer más sobre el producto, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que el mismo vino tenía un precio de S/39.90, casi cinco veces menos que lo pagado en el restaurante. Esta diferencia generó asombro entre los presentes y abrió el debate sobre el incremento de precios en este tipo de establecimientos.