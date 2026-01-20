Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

TikTok ha bloqueado cuenta de tiktoker Moca hasta 2070

Tras revelar que TikTok la bloqueó, Moca decidió crearse una nueva cuenta. 

    La creadora de contenido conocida como Moca dejó en shock a sus seguidores el pasado 19 de enero al anunciar que TikTok aplicó una severa sanción contra su cuenta @mocatiktok. Según explicó, la plataforma le restringió el acceso a las transmisiones en vivo por más de cuatro décadas, impidiéndole realizar lives hasta el año 2070. Ante esta drástica medida, la influencer peruana decidió abrir un nuevo perfil para no perder contacto con su audiencia y continuar activa en la red social.

    A través de sus historias, Moca informó a sus seguidoras sobre la situación y las invitó a seguirla en su nueva cuenta. “Chicas, he creado un perfil nuevo para hacer transmisiones porque en el anterior no puedo hacer lives hasta el 2070. Vayan por allá”, comentó. Aunque no detalló públicamente la razón exacta de la sanción, su amiga cercana, Tilsa ‘La Única’, salió a dar su versión sobre lo que habría ocurrido.

    Tilsa ‘La Única’ revela el posible motivo del castigo a Moca

    Durante una reciente transmisión en vivo, Tilsa explicó que la cuenta de Moca ya presentaba antecedentes de sanción por parte de TikTok. Días antes del castigo definitivo, la plataforma habría bloqueado temporalmente su perfil, situación que la influencer logró revertir gracias a contactos internos, recuperando así el acceso y la posibilidad de seguir transmitiendo.

    wapa.pe

    “Ya había señales claras de que su cuenta estaba en riesgo. Una vez, cuando Moca se quedó en mi casa, amaneció y su perfil ya no aparecía. Buscabas @mocatiktok y no salía. Ella movió contactos y logró que se lo devuelvan, y siguió haciendo lives”, relató Tilsa.

    Según explicó, tras un bloqueo temporal, TikTok suele aplicar un monitoreo mucho más estricto. Por ello, cuando Moca decidió retomar las transmisiones desde su cuenta principal, luego de notar que su perfil secundario tenía poco alcance, habría aumentado el riesgo de una sanción definitiva. Bajo estas condiciones, incluso una falta mínima puede desencadenar una penalización severa.

    Tilsa comparó el caso con otras sanciones similares y fue tajante en su opinión: “Si sabes que tu cuenta está en la cuerda floja, no haces lives. Eso es como un harakiri. A Moca hoy le cayó la suspensión definitiva de transmisiones hasta el 2070. Da risa porque no tiene lógica, pero así funciona TikTok”, sentenció.

