Ricardo Morán destacó la importancia de seguir las normas del programa y dejó en claro que no habrá una segunda oportunidad para los imitadores.

Lo que parecía una dupla sólida en 'Yo Soy' terminó envuelta en una fuerte controversia. Los imitadores de Jowell y Randy revelaron detalles del conflicto que los llevó a ser retirados del reality musical. Acusaciones de malos tratos, desacuerdos y tensiones internas marcaron su paso por el escenario. La intervención de Ricardo Morán selló el desenlace y dejó claro que no habría segunda oportunidad para ellos.

Imitadores revelan el motivo de su pelea en ‘Yo Soy’

Los participantes imitadores de Jowell y Randy rompieron su silencio dando la versión de los hechos exhibiendo así el gran conflicto que hay entre ellos y que ocasionó que fueran expulsados del programa.

“Esa vez que peleamos fue porque yo le exigía mucho. Le hablé bonito: ‘Hermano, tienes que afinar, por favor, afina, afina, afina’, ahora está que me responde mal, que hace las cosas mal y no me puede estar faltando el respeto de esa manera”, comentó el imitador de Jowell.

El ahora exintegrante de ‘Yo Soy’ reveló que, aunque intentó ayudar a su compañero, este “Yo mismo le he prestado a mi profesor de canto para que él avance, cada vez que no viene es porque está que se muere, cada vez que lo veo al día siguiente está vivo”, comentó sonriente burlándose de las excusas que daría el ‘Randy’.

Por su parte, Randy lo desmintió exponiendo los malos tratos que recibió de su parte: “El ego de él no me gusta y hay cosas de él que no me gustan, no me gusta su trato. Me sorprende, me he enterado por ahí de que me ha dejado mal cuando las cosas no son así. Sí tuve el error de hacerle una mentira, pero era porque yo no quería trabajar con él antes de venir a ‘Yo Soy’”, sostuvo con evidente molestia.

“Casi él me agrede y si me viene a cobrar las cosas a mí del apoyo, él dijo que me iba a cobrar cada evento, cada show que hagamos como Jowell y Randy y quedamos en esa forma, en forma de pago. Ahora, que me esté sacando en cara un plato de comida, el pasaje, todo eso, yo creo que eso se habla en casa, no se habla acá”, sentenció decepcionado.

Ricardo Morán ‘cuadra’ a participantes y confirma su expulsión de ‘Yo Soy’

Ricardo Morán no dudó en pronunciarse en vivo al conocer las diferencias entre los participantes y ratificar su decisión de sacarlos del programa y no darles la oportunidad de volver.

“Quiero pedir disculpas al público, tanto al presente como al de su casa porque de esto nunca ha tratado ‘Yo Soy’. Cuando los participantes entran a participar dentro del programa hay una serie de cláusulas, contratos, se ven los antecedentes, se hace firmar una declaración jurada, hay un contrato y hay un comportamiento que se espera de ellos y cuando no se cumple, aquí no le vamos a dar la razón a ninguno de los dos, pero lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige”, dijo firme.