Participante de "Yo Soy" arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: "Mancharon mi imagen"

¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, acudió el 28 de febrero a la División de Accidentes de Tránsito en La Victoria para declarar sobre el caso de Lizeth Marzano.

    ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden
    Francesca Montenegro declara por caso Lizeth Marzano | Composición: Wapa Captura de pantalla - Latina TV
    ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

    ¿Se le borró la sonrisa? Este sábado 28 de febrero, Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, llegó acompañada de su madre y su abogado a la División de Accidentes de Tránsito en La Victoria para ofrecer sus declaraciones sobre su versión de los hechos del atropello y posterior muerte de la joven atleta Lizeth Marzano. La influencer ingresó sonriente a la sede, luciendo un nuevo cambio de look, pero horas más tarde, al salir de su declaración, su semblante había cambiado por completo. ¿Qué pasó?

    PUEDES VER: ¿Mintió? Investigan si Francesca Montenegro iba en el auto de Adrián Villar durante el atropello, pese a que dijo que no

    Francesca Montenegro sorprende con su semblante antes y después de declarar por caso Lizeth Marzano

    Francesca Montenegro llegó este jueves, junto a su padre Juan Montenegro, a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria para rendir su declaración sobre el fallecimiento de Lizeth Marzano.

    Acompañándola estuvo el abogado Percy Sampén, representante de la periodista Marisel Linares, quien afirmó que su defendida, conductora de televisión, "acatará las decisiones del Poder Judicial".

    A su llegada, la influencer y ex de Adrián Villar fue captada con un rostro sonriente y actitud relajada, lo que generó expectativas sobre su declaración. Sin embargo, al concluir su intervención, su semblante cambió drásticamente. En el interior de la dependencia, la joven se mostró preocupada, con la mano sobre el pecho, y rompió en llanto, teniendo que ser consolada por su madre, quien la acompañó en todo momento.

    TE INTERESA: ¿Tomó alcohol? Revelan IMÁGENES CLAVE de Adrián Villar y su novia cenando en restaurante antes de atropellar a Lizeth Marzano

    Francesca Montenegro cambia de look en medio de caso Lizeth Marzano

    Algo que llamó poderosamente la atención a los usuarios en redes sociales, fue el cambio de look que habría registrado la influencer después del día del accidente por atropello que causó el deceso de la deportista Lizeth Marzano.

    En los videos proporcionados por el restuarante Tanta, lugar donde cenó Francesca con Adrián Villar, joven autor del atropello, se puede ver a Montenegro lucir una cabellera larga, que coincide con el look que llevaba horas más tarde, tras la fatal tragedia, cuando se reunió con su entonces enamorado, sus padres y la periodista Marisel Linares en un parque.

    No obstante, al aparecer días más tarde declarando por primera vez ante los medios para desligarse del caso, esta llevaba su cabello corto y este sábado 28 de febrero, al asistir a la sede de la DIVPIAT, Francesca lucía su melena aún más corta, lo que no pasó desapercibido por los cibernautas.

    "No entiendo por qué se cortó el cabello", "¿No tenía cabello largo? Aquí han querido fugar todos", "No sé ustedes, pero ella manejaba, lo firmo, ¿por qué se cortó el pelo?", "Encima, se corta el pelo, todos son culpables por tratar de encubrir lo sucedido, debieron ser sinceros desde el principio", se lee en las redes.

    ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

