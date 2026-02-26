Wapa.pe
Usuarios en redes sociales pusieron en duda el comportamiento de uno de los agentes policiales que llegó a la vivienda de la madre de Adrián Villar para ejecutar su detención.

    Durante la madrugada de este jueves 26 de febrero, agentes de la Policía se dirigieron al domicilio de Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, para ejecutar su detención en el marco de la investigación por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

    ¿Qué actitud del policía generó cuestionamientos?

    Tras la intervención de Villar, comenzó a circular un video inédito del momento de la captura del joven de 21 años. No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue el comportamiento de uno de los efectivos durante el operativo.

    De acuerdo con los internautas, la forma de actuar de dicho agente no sería la habitual que —según afirman— se observa en intervenciones similares con otros ciudadanos.

    Además, indicaron que el policía habría evitado ser grabado mientras conversaba con Adrián Villar, un detalle que avivó aún más los cuestionamientos.

    “La Policía tiene un lenguaje con ellos que más parece relación de amigos que la de la autoridad contra los detenidos”, “Qué raro que no querían que los grabaran. Toda intervención debe ser grabada”, “Lo saluda como si lo conociera”, “Por qué le da una palmadita en la espalda”, se lee en algunos de los comentarios.

    Cabe recordar que estas reacciones también se producen luego de que se revelara la identidad de los agentes que, inicialmente, dejaron en libertad a Adrián tras el atropello de la deportista.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

