Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada

De acuerdo con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, se mantuvo una vigilancia permanente sobre sus desplazamientos, lo que permitió detectar que cuatro días después se trasladó a dicha región.

    ¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada
    Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano
    ¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada

    El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ratificó que Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, se trasladó a Cajamarca tras el atropello. Este desplazamiento podría agravar la situación del joven de 21 años, quien había señalado que se encontraba internado en una clínica de la capital.

    Arriola precisó que la PNP efectuó un monitoreo continuo de Villar, logrando establecer que abandonó Lima el 21 de febrero alrededor de las cinco de la mañana.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    “A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje, se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes”, declaró Arriola durante una entrevista en Panamericana Televisión.

    El jefe policial explicó que este seguimiento se realizó luego de que, el 20 de febrero, se solicitara una detención preliminar contra Villar, medida que finalmente no fue concedida.

    Asimismo, Arriola se pronunció sobre la estrategia legal de la defensa del investigado y sostuvo que la versión presentada por su abogado “ya se cayó” tras la aparición de nuevos elementos probatorios. Finalmente, reafirmó el compromiso de la PNP con la justicia y la igualdad ante la ley, indicando que la institución ha mantenido comunicación directa con la familia de Lizeth Marzano.

    PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

    Adrián Villar fue intervenido y detenido de forma preliminar durante la madrugada, como parte de la investigación que se le sigue por el atropello que provocó la muerte de la seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.

    La captura de Villar Chirinos estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y del área de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes lo intervinieron en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en Miraflores. Tras ello, el joven fue trasladado a la sede de Medicina Legal para cumplir con los procedimientos de rigor.

    Más adelante, será llevado a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, ubicada en La Victoria, donde brindará su declaración ante el Ministerio Público.

    ¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

