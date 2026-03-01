Samuel Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello , inicia su camino como empresario en la moda y lanza su primera marca. Conoce los detalles.

Hijo de María Pía Copello se convierte en empresario y presenta su primera colección de ropa. | Composición Wapa | Instagram

¡Nuevo negocio! María Pía Copello compartió su orgullo por Samuel Dyer Copello, su hijo mayor, quien lanzó su primera marca de ropa. Siguiendo los pasos de su hermana menor con su negocio de 'Catitejas', Samuel apuesta por la moda y el emprendimiento.

A través de las redes sociales se dieron a conocer detalles de su proyecto, mientras el joven piloto continúa sus estudios universitarios en el extranjero, demostrando que la familia Copello apuesta fuerte por nuevos negocios y talento.

Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario en el sector de la moda

Como se sabe, la exconductora de televisión se mostró emocionada al dejar a su hijo en Estados Unidos para que iniciara la universidad. Sin embargo, Samuel decidió regresar a Perú por unos días para grabar el video promocional de su marca 'avoid.pe'. Incluso, se presentó su primera colección de prendas al público.

"Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. Este es nuestro comienzo. El legado empieza ahora", escribieron en la descripción de su post de Instagram.