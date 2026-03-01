Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario y lanza su propia marca de ropa: el costo de sus prendas da que hablarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Nuevo negocio! María Pía Copello compartió su orgullo por Samuel Dyer Copello, su hijo mayor, quien lanzó su primera marca de ropa. Siguiendo los pasos de su hermana menor con su negocio de 'Catitejas', Samuel apuesta por la moda y el emprendimiento.
A través de las redes sociales se dieron a conocer detalles de su proyecto, mientras el joven piloto continúa sus estudios universitarios en el extranjero, demostrando que la familia Copello apuesta fuerte por nuevos negocios y talento.
Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario en el sector de la moda
Como se sabe, la exconductora de televisión se mostró emocionada al dejar a su hijo en Estados Unidos para que iniciara la universidad. Sin embargo, Samuel decidió regresar a Perú por unos días para grabar el video promocional de su marca 'avoid.pe'. Incluso, se presentó su primera colección de prendas al público.
"Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. Este es nuestro comienzo. El legado empieza ahora", escribieron en la descripción de su post de Instagram.
Además, en la página web de la marca de Samuel Dyer Copello se pueden consultar los precios de su nueva colección, que van desde polos básicos a 179 soles hasta poleras más exclusivas con un costo de 299 soles.