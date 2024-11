Carlos Zambrano expresó que no le sorprende el debut de Christian Cueva como cantante, tras grabar una nueva versión de ‘El cervecero’ junto a su pareja Pamela Franco , ya que sabe que la música es una faceta que le apasiona. Sin embargo, le recordó con firmeza que, ante todo, sigue siendo futbolista y que su enfoque debe estar en su carrera deportiva, pues la selección peruana lo necesita más que nunca.

“Mientras tanto que no se meta mucho , porque sigue siendo futbolista . Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, dijo el futbolista.

“No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero”, enfatizó para un medio local.