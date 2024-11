El nombre de Pamela Franco ha ganado gran popularidad no solo en el mundo de la farándula por su relación con Christian Cueva, sino también en la música, consolidándose c omo una de las artistas de cumbia más escuchadas en las radios peruanas. Su reciente colaboración con Brunella Torpoco en el tema Dile la verdad ha tenido gran aceptación entre el público.

El nombre por el que hoy es conocida no es el único que sus padres eligieron para ella. Pamela Franco reveló esta curiosidad en El Reventonazo de la Chola, cuando le preguntaron sobre aspectos de su vida personal fuera de las cámaras y escenarios.

Ante esta revelación, 'La Chola' hizo un comentario inesperado y, al no poder pronunciar correctamente 'Cristle', no dudó en trolear a la artista. Pamela Franco no pudo evitar reírse al escuchar cómo había interpretado su segundo nombre.