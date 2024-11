¿Christian Cueva le propone matrimonio a Pamela Franco?: "Hay cosas que arreglar"

Christian Cueva y Pamela Franco , una de las parejas más comentadas de la farándula peruana, generaron expectativas sobre su futuro al revelar en una entrevista que el futbolista considera a la cumbiambera "el amor de su vida" y no descartó la posibilidad de casarse con ella tras su divorcio de Pamela López .

En su entrevista, el popular 'Aladino' no esquivó el escándalo que estalló cuando su aún esposa, Pamela López, reveló su infidelidad con la cantante de cumbia. Aprovechó la ocasión para asumir toda la culpa y defender a lo que sería su actual pareja, Pamela Franco.

"Yo te soy honesto, si algo ha pasado en esta vida, de lo bueno y lo malo, yo creo que lo malo ha pasado por mí, yo me hago responsable de eso, no por ella, no por ella. Yo creo que yo como hombre tengo que aceptarlo, las cosas de mi vida, son mis errores y todo", admitió Christian Cueva.