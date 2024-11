Glenda Rodríguez había denunciado a John Kelvin por agresión física durante una entrevista en Magaly TV, la firme. En el programa, relató episodios de violencia que, según su testimonio, ocurrieron incluso en presencia de familiares del cantante. "Él me pegó (…). No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila", dijo.