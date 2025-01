La cumbiambera también respondió a las declaraciones de Pamela López, quien afirmó que Cueva le había pedido regresar tras una infidelidad. Franco, sin entrar en detalles, aprovechó para enviar un mensaje indirecto a la exesposa del futbolista: “Soy una persona que también ha vivido situaciones difíciles; sin embargo, no me quejo de nada. Siempre miro hacia adelante y me enfoco en mi trabajo, porque es lo que me permite no extrañar a nadie.”