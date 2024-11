“Hoy comparto con ustedes un poco de cómo me he estado sintiendo estos días, sé que muchas mamás pasan por lo mismo y quería visibilizarlo. El tema de hoy se llama: LA CULPA”, escribió en sus historias de Instagram compartiendo su escrito.

“Cuando supe que el viaje a México me alejaría de Milan por 10 días y que además me perdería el día de su cumpleaños, mi corazón se partió. Estaba lista para renunciar, convencida de que mi lugar estaba a su lado, le dije a Deyvis que “podía verlo por Tele” minimizando las ganas que tenía de poder viajar y vivirlo en persona (…) me escuchó firme y comprensivo, recordándome la importancia de seguir mis sueños, de aprovechar esta gran oportunidad, y debo darme permiso para disfrutar este momento sin remordimientos”, se lee en su sincero post.