Su hija Gianella no dudó en responder y enviarle un emotivo mensaje como respuesta: “Te amo mami. Gracias por ser mi motor e impulsarme cada día a ser constante y resiliente, por enseñarme a no rendirme y a seguir mis sueños, gracias por acompañarme y apoyarme en cada paso de esta larga y bonita etapa, gracias por enseñarme a ser agradecida y valorar cada oportunidad que me da la vida. Te amo”, se lee.

En su cuenta de Instagram, la hija mayor de la ‘Blanca de Chucuito’ dedicó un conmovedor mensaje de agradecimiento a sus padres, quienes la apoyaron: “¡Lo logramos! Tengo demasiados sentimientos encontrados, me siento muy feliz y agradecida con la vida, con mi familia, con mis amigas lindas que me acompañaron todos estos años, viviendo en tiempo real los parciales y finales conmigo. Los adoro, nada de esto sería posible sin su amor y apoyo”, se lee en las historias.

Gianella también publicó unas fotografías en su post de la red social resaltando el respaldo de Melissa y Raúl Marquina: “Y llegó el gran día. ¡Por fin titulada! Tengo tanto que agradecer. Ha sido un camino largo pero muy bonito, la etapa universitaria me marcó bastante, aprendí muchísimo tanto de mis profesores como de mis compañeros, hice amigas maravillosas, y disfruté cada ciclo, realmente me encuentro súper agradecida con mis padres porque sin ellos esto jamás hubiera podido hacerse realidad, ellos me dieron las alas y siempre me apoyaron en cada decisión, cada paso y me impulsaron a cumplir cada meta y sueño”, se lee en su mensaje.