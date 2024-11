Tepha Loza compartió una frase que conmovió, en medio de las declaraciones que ofreció su hermana Melissa Loza , quien justificó la razón por la que se encontraban distanciadas. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ dejó entrever lo que podría ser una respuesta a la respuesta de la chica reality sobre el porqué no la ha visto nuevamente. ¿Qué dijo Tepha Loza? Aquí te contamos.

Luego de que Melissa Loza confirmara que no tiene comunicación con su hermana Tepha Loza , esta última publicó en sus historias de Instagram un mensaje que conmovió a sus seguidores, demostrando que siempre logra reponerse de los golpes de la vida.

“No pasa nada, yo siempre vuelvo a estar bien”, se lee en el post que compartió en sus historias de Instagram. Este mensaje surge justo después de que Melissa Loza confirmara en ‘América Espectáculos’ que no habla con su hermana menor debido a que está concentrada en cuidar a su hija y no le queda tiempo para otras cosas.

"Sí, no tenemos mucha comunicación, la verdad. Yo ando full en mi casa con mi última niña, con mis hijas, con mis cosas personales, con el trabajo, y la verdad, soy la sombra de mi niña, de la última con su papá, ¿no? Somos sombra de Erikita, y sí, pues, es parte ya cuando uno tiene familia, es diferente, ¿no?", dijo la competidora de ‘Esto es Guerra’.

Días atrás, Tepha Loza reveló que, si bien se había reconciliado con su hermana mayor hace tres años, estas no tenían comunicación. Pese a esto, la modelo aclaró que solo tenía buenos deseos para la chica reality.

"No, no, no hay comunicación, la verdad, pero le deseo lo mejor, que esté bien, con tal que tenga salud, trabajo, que las bebés también porque tiene dos. Creo que la más grandecita ya terminó sus estudios en Arquitectura y se debe sentir orgullosa", precisó.