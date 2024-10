Jenko del Río no se guardó nada y no titubeó para cuestionar a su expareja Paloma Fiuza , con quien tuvo una relación hace más de diez años. Luego de que la modelo brasileña confesara que tuvo una pareja tóxica, que incluso le pedía la contraseña de sus redes sociales, Del Río la criticó tildándola de “malagradecida”.

El exchico reality hizo contundentes comentarios ante las declaraciones que ofreció Paloma Fiuza, quien, si bien no mencionó su nombre, habló sobre una de sus relaciones en particular, la cual estuvo marcada por la toxicidad.

"No me siento aludido porque no ha mencionado mi nombre. Además, si habla de ex, bueno, Paloma es una persona que tuvo muchísimas relaciones", comentó y lanzó una dura crítica hacia su exesposa, aunque le recordaron que, si bien no mencionó su nombre, dejó entrever que se trataría de él.