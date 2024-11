La competidora del programa reality respondió por qué no tiene contacto con Tepha Loza , sorprendiendo al detallar qué la mantiene alejada de su hermana. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Luego de que Tepha Loza revelara que no tiene comunicación con su hermana Melissa Loza , la ‘Diosa’ se pronunció y admitió que no tiene una relación cercana con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, revelando la dura razón que la mantiene alejada de la expareja de Sergio Peña.

"Sí, no tenemos mucha comunicación, la verdad. Yo ando full en mi casa con mi última niña, con mis hijas, con mis cosas personales, con el trabajo, y la verdad, soy la sombra de mi niña, de la última con su papá, ¿no? Somos sombra de Erikita, y sí, pues, es parte ya cuando uno tiene familia, es diferente, ¿no?", precisó la competidora de ‘Esto es Guerra’.

Pese a que las hermanas se reconciliaron en el 2021 durante uno de los programas de ‘EEG’, estas no se mantuvieron en contacto, llegando a distanciarse nuevamente.

"No, no, no hay comunicación, la verdad, pero le deseo lo mejor, que esté bien, con tal que tenga salud, trabajo, que las bebés también porque tiene dos. Creo que la más grandecita ya terminó sus estudios en Arquitectura y se debe sentir orgullosa", sostuvo la influencer ante las cámaras.