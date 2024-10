El programa ‘Amor y Fuego’ informó a Christian Domínguez que a la casa llegó también la periodista Fiorella Méndez , lo que hizo que el cumbiambero especulara sobre la razón que había detrás de la visita de Fiorella, asegurando que esta podría estar trabajando con Pamela, lo que no le gustó nada.

"Ella ha visto las redes de Pamela (Franco) y la mía cuando hemos estado juntos. Sorprendido porque no me lo esperé. El trabajo y la amistad no tienen nada que ver, podemos seguir siendo amigos", fue su respuesta inicial, sin poder disimular su sorpresa al escuchar que la reportera le decía: “Está en ella con que Christian quedarse”.