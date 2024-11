Pamela Franco y Christian Cueva ya no se esconden y el pasado 1 de noviembre, el futbolista y la cantante confirmaron su romance con un beso lleno de amor que el ‘Aladino’ le dio a la artista durante su presentación. Tras esto, Janet Barboza hizo notar una acción de Pamela que habría terminado de ‘sepultar’ su pasado con Christian Domínguez . ¿Qué pasó?

“Esta oficialización ya estaba planeada, pero lo que me cuentan es que no estaba previsto el chape de Cueva a Pamela. Para mí, Pamela Franco no ha superado a Christian Domínguez porque ella está oficializando a Cueva el 1 de noviembre, en su aniversario con Domínguez”, dijo la popular ‘Rulitos’.