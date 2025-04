“Porque mamá es mamá 24/7, no solo por un ratito, no importa si está cansada, si está teniendo un día difícil, si no se soporta ni a ella misma. Ella sigue cumpliendo con sus hijos, no importa si está en esos días donde las hormonas se vuelven locas, mamá es mamá, sigue ahí firme para sus hijos, aunque esté agotada, enferma, aunque colapse y grite, mamá no deja de proteger a sus hijos, de velar por ellos, de cuidarlos, es verdad", se escucha en su video.