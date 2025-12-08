Christian Cueva QUIERE TODO con Pamela Franco y no descarta pronta BODA: “Tengo la experiencia de ser padre”

Christian Cueva quiere resolver sus temas legales con la madre de sus hijos y luego pensar en dar el siguiente paso con la cumbiambera.

Christian Cueva quiere llegar al altar con Pamela Franco y rechaza la idea de más hijos. | Composición Wapa

Christian Cueva fue interrogado sobre la posibilidad de llegar al altar con Pamela Franco, con quien formalizó su romance en 2024. El futbolista no dudó en expresar lo que siente: aseguró que está profundamente enamorado de la artista y que junto a ella “quiere todo”.

Sin embargo, también admitió que aún enfrenta un obstáculo importante antes de pensar en matrimonio: su situación legal sigue pendiente, ya que continúa casado con Pamela López, madre de sus tres hijos.

“(¿Te casas?) Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy, pero tengo que llevar mis procesos que tengo… una vez terminado yo sé que las cosas se van a dar, tengo varias cosas en la mente como persona, jugador, padre, pareja, estoy tranquilo esperando que el tema legal termine y pueda estar tranquilo", dijo en el podcast La manada.

Christian Cueva no se niega a tener más hijos

Asimismo, habló sobre la posibilidad de tener hijos con Pamale Franco, el futbolista indicó que ahora está concentrado en su desempeño profesional, pero no descarta la idea.

Sin embargo, Cueva manifestó que ambos tienen la experiencia de ser padres, ya que tienen hijos, por lo que lo de ampliar la familia podría verse en el futuro.