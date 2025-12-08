Wapa.pe
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"

Tilsa Lozano sorprende al revivir su romance con Juan Manuel Vargas, tras más de diez años en el olvido. La exVengadora revela detalles inéditos en 'El valor de la verdad'.

    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"
    Tilsa Lozano habla del 'Loco' Vargas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"

    Tilsa Lozano dejó a más de uno en shock al revivir su romance con Juan Manuel Vargas, pese a tener más de diez años en el olvido. La exVengadora confesó que prefería a los hombres "feos", pero cuándo tuvo que escoger quién de sus exparejas era la menos agraciada, terminó por exponer un detalle inédito de su relación con el exfutbolista. ¿Qué dijo?

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Tilsa Lozano hace sorpresiva revelación de su relación con el ‘Loco’ Vargas

    La conductora llevó a sus mejores amigos y a su padre para recibir apoyo en su participación en 'El valor de la verdad'. Fue ahí cuando entre preguntas sobre sus relaciones, esta contó algo que pocos conocían sobre su vínculo con el 'Loco' Vargas.

    "¿Quién es el feo menos feo de los feos que Tilsa escogió?", preguntó Beto Ortiz a los íntimos de Tilsa y estos no dudaron en dar su opinión: "De los que se conocen públicamente, en su momento, hoy no, obviamente, pero en su momento, creo que Juan Manuel era el más", precisó su mejor amiga, mientras que el Zorro Zupe añadió: "Cuando estabas con Jey Jey, sí, estaba bueno", lo que hizo que Beto sintiera curiosidad por este personaje: "¿Cuando estaba con quién?".

    Fue ahí cuando Tilsa terminó por confirmar cómo le decía al expelotero en ese entonces: "Es que le decía 'Jey Jey', así le decíamos, nuestro código", agregó con sonrisa de picardía.

    Madre de la hija mayor de Bryan Torres rompe el silencio tras supuesto maltrato a hijos de Samahara Lobatón

    Tilsa Lozano reflexiona sobre su romance con el 'Loco' Vargas

    Tilsa Lozano sorprendió a todos al admitir que se arrepiente de haber sido la enamorada del exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, con quien tuvo un romance entre 2009 y 2012. A sus 42 años, la exmodelo reconoce que aquella historia le dejó aprendizajes importantes y que hoy no volvería a repetir los mismos errores.

    Con una mirada introspectiva, Tilsa explicó que el tiempo le permitió replantearse su forma de ver el amor y la vida. Según la exmodelo, cada caída y cada desilusión contribuyeron a fortalecerla y a construir a la mujer que es hoy.

    "Yo soy de las personas que no me arrepiento, creo que cada mala decisión que tomamos es lo que forja y va puliendo quién eres hoy. Porque, al final, todo lo que pasé, lo que sufrí, lo que lloré, armó un poco a la mujer que soy. Pero hoy, a mis 42 años, no tomaría las mismas decisiones, no me creería los mismos floros, no aceptaría los mismos códigos. No soy la misma persona", confesó.

    Tilsa también reveló que en aquel entonces se dejó llevar por la emoción, pero que la experiencia le permitió madurar y entender el amor de una manera distinta. Hoy, asegura, mira atrás con gratitud por lo vivido y con claridad sobre lo que ya no repetiría.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;