Tilsa Lozano habló sobre su pasado con el 'Loco' Vargas , asegurando que esa etapa quedó atrás y que sus prioridades han cambiado.

Tilsa Lozano volvió a ser tema de conversación tras referirse nuevamente a su vínculo pasado con el ‘Loco’ Vargas. La exmodelo aprovechó la ocasión para poner punto final a cualquier especulación y demostrar que esa etapa quedó atrás. Su sinceridad, acompañada de un toque de humor, reveló cómo han evolucionado sus prioridades y percepciones.

Tilsa Lozano descarta cualquier interés por el ‘Loco’ Vargas y lanza irónica respuesta

Durante la conversación, Tilsa recordó que siempre ha intentado ser transparente con el público. “Soy una persona que dice las cosas como son. Nunca me he escondido y nunca he dicho: ‘No, yo no soy la que niega’. Yo asumo mi responsabilidad donde creo que la hay”, señaló, reafirmando que nunca ha tenido problema en asumir sus decisiones.

Sin embargo, también enfatizó que las personas y sus gustos cambian con el tiempo. Para explicar esa transformación usó un ejemplo cotidiano que generó risas: “Antes no me gustaban las aceitunas y ahora me gustan. Pasa en todo”.

Ese comentario dio pie a la interrogante que muchos tenían en mente: ¿le seguiría gustando hoy el ‘Loco’ Vargas? Tilsa no dudó en responder con una frase que rápidamente se volvió viral. Entre risas, soltó: “¿Lo has visto?”, dejando en claro que su percepción ha cambiado tanto como su propio camino personal.

Tilsa Lozano revela cómo su pasado con el ‘Loco’ Vargas la sigue marcando

Aunque Tilsa Lozano asegura que su historia con el ‘Loco’ Vargas quedó enterrada hace años, reconoce que el público continúa aferrado a ese capítulo. Para demostrarlo, compartió una anécdota reciente que dejó al descubierto cómo ciertos símbolos siguen persiguiéndola.

“Hace unas semanas me fui a Miami y me puse un bikini morado. Subí fotos con bikini verde, amarillo, azul… pero si me pongo uno morado, la gente comenta: ‘Ah, se puso el bikini morado’. Siento que el público se quedó más pegado en ese tema que los propios participantes”. Incluso colores que hoy no significan nada para ella se convierten en detonantes de comentarios.

Tilsa también explicó que esa obsesión colectiva es parte del motivo por el que el programa sobre su historia funcionó tan bien, pues la audiencia alimentó un relato que terminó trascendiendo a sus protagonistas.

Al reflexionar sobre lo que cambiaría si pudiera volver atrás, su respuesta fue directa y cargada de aprendizaje. “Todo”, afirmó sin dudar. Con el tiempo, dice haber desarrollado una mirada más lúcida sobre sus decisiones.