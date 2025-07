En declaraciones para el programa ‘Ponte en la cola’, López descartó modificar su relato. “No me rectifico, me ratifico. Ahí están mis pequeños y ellos no mienten. Tendremos que pasar por una cámara Gesell, pedir los videos del aeropuerto, lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad. No tiene que ser necesariamente una foto o un video, puede ser una transmisión en vivo o una videollamada, el hecho es que enfocó a mis hijos”, expresó con determinación, asegurando que hará todo lo posible por esclarecer lo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez.