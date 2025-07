Aunque no abordó de manera explícita los comentarios sobre la conducta del futbolista, la cantante reapareció en redes sociales con un clip que dejó a muchos pensando en una posible ruptura. “Doctora, se acabó. Es que no aguanto más, es mucho para mí, no puedo, no puedo...”, dice Pamela con expresión de agobio. La doctora que la atiende, al escucharla, responde preocupada: “Pero cuéntame qué pasó, yo pensé que iba a durar mucho tiempo”.

A pesar de la interpretación inicial, el mensaje no tenía relación con su vida amorosa, sino con su estado de ánimo. “Doctora, ¿de qué me está hablando? Yo le hablo de mi energía, que ya no tengo esa energía que me hace hacer todas mis cosas rápido, la concentración, estoy cansada, ya no puedo más”, aclaró Franco, quien por ahora sigue mostrando estabilidad con Cueva, pese a los rumores.