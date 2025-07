Christian Cueva vuelve a dar que hablar tras ausentarse de dos entrenamientos con Emelec, hecho que encendió las alarmas en la prensa ecuatoriana. Algunos periodistas no tardaron en especular que el futbolista estaría “enamorado de una rubia”, lo que habría motivado un fuerte llamado de atención por parte del director técnico Cristian Nasuti. Tras la polémica, ‘Aladino’ rompió su silencio frente a cámaras, pero prefirió no dar detalles sobre su situación.

"Repito que la situación no es del todo cómoda. Hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo, aunque sabemos que no es fácil jugar en Emelec, con la historia y presión que tiene. Estamos haciendo lo posible de sacar este momento que, realmente, el club no lo merece. Hoy se sumó, estamos en otra posición, pero no hay que dormirse", finalizó.