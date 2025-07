Christian Cueva fue requerido legalmente para entregar de forma provisional una pensión alimenticia de S/12.000 mensuales a Pamela López para el sustento de sus hijos. No obstante, aún no existe un mandato judicial que lo obligue a abonar los S/60.000 que ella exige. De acuerdo con la abogada Rosario Sasieta, el futbolista no estaría cumpliendo con dicho monto provisional, ya que solamente estaría pagando el colegio de los niños.

Asimismo, la especialista en leyes explicó que Pamela López no estaría en condiciones de contribuir económicamente al mantenimiento de sus hijos, ya que, a diferencia del deportista, no percibe un ingreso mensual constante. “Ella siempre se dedicó a su casa y no tiene educación superior, tampoco ningún arte (...) Ella no tiene un sueldo fijo. Lo que ella gana los fines de semana (empresaria y animadora de eventos) no es siempre”, declaró Sasieta en ‘Amor y fuego’.