En busca de una explicación, la periodista preguntó directamente por la incomodidad de Vargas. “¿Pero por qué incómodo, Juan Manuel?”, consultó, tratando de apaciguar la situación. Él fue directo: “Porque incomodas”. Ella se defendió: “No. Pero no te he preguntado nada que te incomode”, sin embargo, él decidió no continuar con la entrevista.