Korina Rivadeneira acepta disculpas de bailarín húngaro con ácido mensaje: "Vuelva a actuar como un gorila"

Aunque el momento fue emocionalmente difícil, Rivadeneira mostró empatía hacia la situación del sentenciado. “Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado, con miedo de no ver a su hija, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse”, manifestó.