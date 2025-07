Tras conocerse la sentencia, Korina Rivadeneira se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para expresar cómo ha vivido este proceso en los últimos días. Aunque admitió que el fallo no le brindó la paz que esperaba, destacó la importancia de que se haya establecido un antecedente legal. “La sentencia no me devuelve la tranquilidad ni el tiempo emocionalmente dañado, pero deja un registro legal de que esto no está bien y no puede repetirse”, escribió.