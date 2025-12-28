Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026

Subsidio por lactancia EsSalud 2026: conoce quiénes reciben S/820, requisitos, cómo verificar afiliación y cómo solicitar el beneficio.

    ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026
    Conoce si puedes acceder al subsidio.
    ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026

    El Seguro Social de Salud (EsSalud) vuelve a poner el foco en la protección de las madres y recién nacidos al confirmar la continuidad del subsidio por lactancia, un beneficio económico clave que seguirá vigente en enero de 2026. Este apoyo busca aliviar los gastos inmediatos que surgen tras el nacimiento de un bebé y representa un ingreso único de S/820, destinado a las madres aseguradas que cumplan ciertos criterios.

    Este subsidio no solo reconoce la etapa de lactancia como un momento crucial, sino que también se convierte en un respaldo concreto para miles de familias peruanas que inician una nueva etapa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

    ¿Cómo verificar si estás afiliada a EsSalud?

    Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental confirmar si cuentas con un seguro activo en EsSalud. Este proceso puede realizarse de forma rápida y virtual mediante la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA). Solo necesitas tu documento de identidad y seguir estos pasos:

    • Ingresa a la plataforma “Dónde me Atiendo” de EsSalud
    • Selecciona tu tipo de documento (DNI, PTP o CE)
    • Digita tu número de DNI
    • Coloca el Código Único de Identificación (CUI), ubicado al costado de tu DNI
    • Ingresa tu fecha de nacimiento
    • Acepta la cláusula informativa sobre el uso de datos personales
    • Haz clic en el botón Consulta

    Al finalizar, el sistema te indicará si estás afiliada y en qué establecimiento te corresponde atenderte.

    Requisitos para acceder al subsidio por lactancia de S/820

    Para recibir este beneficio económico, EsSalud establece condiciones específicas que deben cumplirse al momento del nacimiento del bebé. Entre los principales requisitos figuran los siguientes:

    • La madre debe encontrarse asegurada y laborando al momento del parto
    • El recién nacido debe estar inscrito en el RENIEC
    • Haber realizado tres aportes consecutivos o cuatro no consecutivos en los seis meses previos al nacimiento

    Una vez verificada la afiliación y los aportes, la madre puede iniciar el trámite del subsidio. Aunque gran parte de la validación se realiza de manera digital, EsSalud señala que, para completar el proceso, será necesario acudir a una oficina y presentar la documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Año escolar 2026: esta es la FECHA LÍMITE para matricular a niños que cumplan 3 años en educación inicial

    Este subsidio se entrega por única vez y busca acompañar a las madres durante los primeros días del cuidado del recién nacido, etapa en la que los gastos suelen incrementarse.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

    Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

    Psíquico rompe el silencio y advierte ESCALOFRIANTE visión tras SISMO en Lima: "La muerte le sale al Perú"

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El Peruano

    Gana dinero siendo amigo: 3 páginas que pagan por tu compañía

    ES OFICIAL | Bono por escolaridad de S/400 llega en enero de 2026: Ellos serán los beneficiados

    ¡OFERTAS! Tottus remata electrodomésticos desde S/39.90: cómo aprovechar estas ofertas de Año Nuevo

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

