ATENCIÓN asegurados: verifica con tu DNI si EsSalud te paga el subsidio de S/820 en enero 2026

El Seguro Social de Salud (EsSalud) vuelve a poner el foco en la protección de las madres y recién nacidos al confirmar la continuidad del subsidio por lactancia, un beneficio económico clave que seguirá vigente en enero de 2026. Este apoyo busca aliviar los gastos inmediatos que surgen tras el nacimiento de un bebé y representa un ingreso único de S/820, destinado a las madres aseguradas que cumplan ciertos criterios.

Este subsidio no solo reconoce la etapa de lactancia como un momento crucial, sino que también se convierte en un respaldo concreto para miles de familias peruanas que inician una nueva etapa.

¿Cómo verificar si estás afiliada a EsSalud?

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental confirmar si cuentas con un seguro activo en EsSalud. Este proceso puede realizarse de forma rápida y virtual mediante la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA). Solo necesitas tu documento de identidad y seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma “Dónde me Atiendo” de EsSalud

Selecciona tu tipo de documento (DNI, PTP o CE)

Digita tu número de DNI

Coloca el Código Único de Identificación (CUI), ubicado al costado de tu DNI

Ingresa tu fecha de nacimiento

Acepta la cláusula informativa sobre el uso de datos personales

Haz clic en el botón Consulta

Al finalizar, el sistema te indicará si estás afiliada y en qué establecimiento te corresponde atenderte.

Requisitos para acceder al subsidio por lactancia de S/820

Para recibir este beneficio económico, EsSalud establece condiciones específicas que deben cumplirse al momento del nacimiento del bebé. Entre los principales requisitos figuran los siguientes:

La madre debe encontrarse asegurada y laborando al momento del parto

El recién nacido debe estar inscrito en el RENIEC

Haber realizado tres aportes consecutivos o cuatro no consecutivos en los seis meses previos al nacimiento

Una vez verificada la afiliación y los aportes, la madre puede iniciar el trámite del subsidio. Aunque gran parte de la validación se realiza de manera digital, EsSalud señala que, para completar el proceso, será necesario acudir a una oficina y presentar la documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos.