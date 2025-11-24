Si deseas afiliar a tu pareja a EsSalud , es esencial conocer los documentos requeridos para formalizar la solicitud de manera adecuada.

Si estás pensando en afiliar a tu pareja al seguro de EsSalud, es importante conocer los documentos y requisitos que exige la entidad para procesar correctamente la solicitud. El procedimiento cambia dependiendo de si la relación está formalizada mediante matrimonio o unión de hecho, así como del seguro al que pertenece el titular. Cada caso requiere formularios, copias simples y documentos de respaldo. A continuación, encontrarás la guía básica para organizar todo lo necesario.

¿Qué documentos necesito para asegurar a mi pareja en EsSalud?

Para que un afiliado del seguro regular pueda incorporar a su cónyuge a EsSalud, la institución solicita una serie de documentos obligatorios. El principal es el Formulario N.° 1010 (consíguelo aquí) el cual debe llevar la firma del titular y/o del cónyuge. A este se suma una copia simple del acta o partida de matrimonio civil, siempre que no exceda los seis meses de antigüedad.

EsSalud también aclara que existen alternativas válidas a la partida de matrimonio. Entre ellas figura una declaración jurada para matrimonios celebrados en el Perú, así como la copia simple del acta de matrimonio legalizada por un consulado peruano si la ceremonia se llevó a cabo en el extranjero.

En el caso de los asegurados bajo el seguro potestativo, el trámite requiere igualmente una copia simple del acta o partida de matrimonio civil, reciente y con un máximo de seis meses de emisión. Como opción, también es posible presentar una declaración jurada que respalde el vínculo.

¿Qué papeles necesito para asegurar a mi pareja conviviente en EsSalud?

Quienes deseen incorporar a su concubino o concubina al seguro regular de EsSalud deben cumplir con una serie de documentos básicos. El primero es el Formulario N.° 1010, que debe ser completado y firmado tanto por el titular como por su pareja. A ello se suma una copia simple del documento que certifique la unión de hecho, el cual puede presentarse como una resolución judicial o una escritura pública.

Para los afiliados al seguro potestativo, el proceso es más directo. En este caso, EsSalud precisa que basta con entregar una copia simple del reconocimiento de la unión de hecho, validado igualmente mediante resolución judicial o escritura pública, para completar la afiliación.

¿Cómo se completa el proceso para asegurar a mi pareja en EsSalud?

Para quienes cuentan con el seguro regular, el procedimiento inicia al entregar los documentos y formularios firmados directamente al empleador. La empresa es la encargada de tramitar la incorporación y, una vez validada la información, la afiliación queda registrada de forma automática. La cobertura del Seguro Social empieza a operar tras tres meses de aportes continuos.

En el caso de quienes tienen el seguro potestativo, el trámite se realiza de manera presencial en las oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas o en cualquier centro MAC. Allí se debe presentar el formulario lleno, el contrato del seguro y los documentos de identidad del titular y de los dependientes que se incluirán.