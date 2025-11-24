El 25 de noviembre genera incertidumbre por rumores de un posible paro . Gremios de Lima y Callao aclaran si es que se ha programado paro de transportistas.

La fecha del 25 de noviembre ha despertado dudas entre pasajeros y conductores ante la circulación de rumores sobre un posible paro de transportistas en Lima y Callao. El sector atraviesa un contexto complejo marcado por denuncias de extorsiones y tensiones internas, lo que ha llevado a que diversos gremios salgan a dar declaraciones. Sus portavoces han aclarado cuál es el escenario real y qué temas trabajan actualmente con las autoridades. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Habrá paralización del transporte en Lima y Callao este 25 de noviembre?

Los principales sindicatos del transporte urbano en Lima y Callao aclararon que no existe ningún paro programado para el lunes 24 ni el martes 25 de noviembre. Pese a las tensiones por casos de amenazas y extorsiones dentro del sector, las agrupaciones aseguraron que el servicio se brindará con normalidad durante ambas fechas.

Desde organizaciones como la Alianza Nacional de Transportistas y la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) reiteraron que no han convocado a ninguna medida de fuerza. Ambas instituciones coincidieron en que, hasta el momento, no se discute la posibilidad de una suspensión del servicio.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, fue claro al señalar que no manejan una fecha definida para un eventual paro. A su postura se sumó Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani, quien indicó que las reuniones con el Gobierno continúan y que “ningún acuerdo interno definiría aún una fecha concreta”.

¿Qué medidas evalúan los transportistas ante la ola de extorsiones?

El clima dentro del sector transporte sigue cargado de tensión, pues los recientes casos de extorsiones y atentados contra unidades han incrementado la sensación de inseguridad entre choferes y pasajeros. En este escenario, distintas organizaciones han comenzado a marcar sus posiciones frente a una posible medida de fuerza, aunque aún no existe consenso.

Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), aseguró que no hay ninguna paralización anunciada para el lunes 24 o martes 25 de noviembre. Además, explicó que los representantes de diversos grupos evalúan alternativas de protesta, pero cualquier decisión quedará supeditada a las próximas reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Desde otra postura, Miguel Palomino, titular de la Asociación Nacional de Conductores, señaló que varias federaciones contemplan la opción de ejecutar un paro preventivo debido a la ola de ataques que enfrenta el sector.

“Yo estoy esperando que Martín Ojeda se pronuncie para no intervenir de manera improvista. Si no se toma una decisión, realizaremos plantones en los paraderos para llamar la atención. Quizás no están pagando las extorsiones y por eso están ocurriendo estos hechos”, manifestó, dejando ver la incertidumbre que comparte gran parte del gremio.