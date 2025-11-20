Wapa.pe
Postular a becas para estudiar en Canadá requiere cumplir con requisitos específicos. Conoce qué necesitas para aumentar tus posibilidades de admisión.

    Becas para estudiar en Canadá: Estos son los requisitos | Composición Wapa: Andina
    Postular a una de las becas disponibles para estudiar en Canadá puede abrirte puertas académicas y profesionales únicas. Sin embargo, no todos saben que el proceso exige una serie de requisitos indispensables que pueden marcar la diferencia entre ser admitido o quedar descartado. Si quieres aumentar tus posibilidades, primero debes conocerlos a fondo. Aquí te contamos lo que necesitas para empezar tu postulación correctamente.

    Requisitos para aplicar a las becas:

    Si estás interesado en postular a las becas disponibles para estudiar en Canadá, es importante que cumplas con una serie de requisitos que garantizan tu elegibilidad dentro del proceso. A continuación, revisa la lista completa de condiciones que debes reunir para iniciar tu postulación con éxito.

    1. Tener nacionalidad peruana.
    2. Presentar un pasaporte peruano vigente.
    3. Completar y remitir el Formato de Datos Personales junto con la Declaración Jurada (Anexo I).
    4. Llenar y firmar a mano el Formulario de Solicitud para la Asignación de Exenciones de Tasas Adicionales de Matrícula (Anexo II). Este documento puede descargarse desde el enlace indicado: descarga el formulario aquí.
    5. Contar con un grado académico: bachiller, título profesional o una maestría.
    6. Acreditar un percentil mínimo de tercio superior en los estudios de pregrado. (En caso de no poseerlo, el puntaje asignado será 0; sin embargo, esto no impide participar).
    7. Demostrar dominio de inglés y/o francés con un nivel intermedio como mínimo.
    8. Incorporar dos cartas de recomendación, ya sean laborales o académicas.
    9. Adjuntar un currículum vitae no documentado, con una extensión máxima de dos páginas.
    10. Presentar una carta de admisión (final o condicional), o bien un certificado vigente de matrícula o inscripción en el programa elegido.
    11. Redactar un ensayo de hasta 500 caracteres, en el que el postulante describa sus planes a futuro y explique cómo aprovechará los conocimientos adquiridos en su ámbito laboral o profesional.
    ¿Cómo postular?

    Para participar en esta convocatoria, los candidatos deben enviar su expediente completo en un solo archivo PDF mediante la Mesa de Partes Virtual del Pronabec (ingresa en este enlace). El documento debe estar organizado en el siguiente orden:

    1. Formato de Datos Personales y Declaración Jurada (Anexo I).
    2. Formulario de Solicitud de Exenciones (Anexo II), correctamente llenado y firmado de manera manuscrita.
    3. Copia simple del DNI y del pasaporte peruano vigente.
    4. Constancia del grado académico: bachiller, título profesional o maestría.
    5. Certificado que acredite el percentil académico alcanzado.
    6. Resultado del examen o certificado de dominio de inglés o francés.
    7. Dos cartas de recomendación (laborales o académicas).
    8. Currículum vitae no documentado, con un máximo de dos páginas.
    9. Carta de admisión (final o condicional) o certificado reciente de matrícula o inscripción al programa elegido.
    10. Ensayo breve (máximo 500 caracteres) sobre los objetivos profesionales del postulante y cómo aplicará los conocimientos adquiridos.

    Importante: El Pronabec revisará cada expediente para confirmar el cumplimiento de los requisitos y luego remitirá la relación de postulantes preseleccionados al Gobierno de Quebec.

    Más información sobre la convocatoria

    Si estás interesado en participar, toma en cuenta los siguientes detalles clave de la convocatoria:

    • Fecha límite de postulación: 11 de diciembre de 2025.
    • Nivel de estudios: programas de posgrado.
    • Modalidad académica: presencial.
    • Idiomas requeridos: inglés y/o francés.
    • Sitio oficial de la convocatoria: disponible en el este enlace proporcionado por Pronabec.
    • Correo para consultas: becas.canalizadas@pronabec.gob.pe
