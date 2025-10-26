Gobierno otorgará 38 mil BECAS para jóvenes hasta 2026: conoce requisitos y beneficiosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, presentó un ambicioso plan educativo que busca garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior en todo el país.
A través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), el Gobierno entregará 38 mil becas hasta 2026, incluyendo 20 mil Becas 18, 10 mil Becas Tec y 8 mil Becas Permanencia.
Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de escasos recursos y pretende cerrar brechas educativas, fomentando la igualdad de oportunidades y apoyando a quienes destacan académicamente o enfrentan dificultades económicas para culminar sus estudios.
Las becas que Pronabec ofrecerá hasta 2026
La Beca 18 permitirá que egresados de secundaria con buen rendimiento académico y en situación vulnerable accedan a educación superior gratuita, cubriendo matrícula, pensión, materiales, transporte y alojamiento.
Por su parte, la Beca Tec, lanzada como programa piloto en 2025 con 300 beneficiarios, se ampliará a 10 mil becas para estudios técnicos en institutos públicos y privados, dirigidas a jóvenes de entre 17 y 39 años.
Finalmente, la Beca Permanencia, vigente para el proceso de admisión 2025, otorgará apoyo económico a 8 mil estudiantes de universidades públicas, cubriendo alimentación, transporte y útiles, para evitar que abandonen sus carreras por falta de recursos.
Nuevas Escuelas Bicentenario benefician a miles
En ese sentido, anunció que para julio de 2026 se pondrán en funcionamiento 10 nuevas Escuelas Bicentenario en diversas regiones del país, elevando a 75 el total de infraestructuras educativas modernas operativas.
Estas escuelas beneficiarán a más de 118 mil niños y contarán con tecnología educativa, áreas recreativas y servicios complementarios. “Estamos sembrando futuro”, enfatizó el jefe del gabinete.
El Ejecutivo reafirmó que su política social se centra en garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo educación, salud, empleo y vivienda, dentro de un plan destinado a cerrar brechas históricas y fortalecer las capacidades de las poblaciones más vulnerables.