El Gobierno ofrecerá Becas 18, Tec y Permanencia hasta 2026, buscando cerrar brechas y garantizar igualdad de oportunidades en educación superior.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, presentó un ambicioso plan educativo que busca garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior en todo el país.

A través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), el Gobierno entregará 38 mil becas hasta 2026, incluyendo 20 mil Becas 18, 10 mil Becas Tec y 8 mil Becas Permanencia.

Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de escasos recursos y pretende cerrar brechas educativas, fomentando la igualdad de oportunidades y apoyando a quienes destacan académicamente o enfrentan dificultades económicas para culminar sus estudios.

Las becas que Pronabec ofrecerá hasta 2026

La Beca 18 permitirá que egresados de secundaria con buen rendimiento académico y en situación vulnerable accedan a educación superior gratuita, cubriendo matrícula, pensión, materiales, transporte y alojamiento.

Por su parte, la Beca Tec, lanzada como programa piloto en 2025 con 300 beneficiarios, se ampliará a 10 mil becas para estudios técnicos en institutos públicos y privados, dirigidas a jóvenes de entre 17 y 39 años.

Finalmente, la Beca Permanencia, vigente para el proceso de admisión 2025, otorgará apoyo económico a 8 mil estudiantes de universidades públicas, cubriendo alimentación, transporte y útiles, para evitar que abandonen sus carreras por falta de recursos.

Nuevas Escuelas Bicentenario benefician a miles

En ese sentido, anunció que para julio de 2026 se pondrán en funcionamiento 10 nuevas Escuelas Bicentenario en diversas regiones del país, elevando a 75 el total de infraestructuras educativas modernas operativas.

Estas escuelas beneficiarán a más de 118 mil niños y contarán con tecnología educativa, áreas recreativas y servicios complementarios. “Estamos sembrando futuro”, enfatizó el jefe del gabinete.