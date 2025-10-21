Consulta el cronograma con tu DNI . Los afiliados de Integra, Habitat, Prima y Profuturo cobrarán desde el 21 de octubre hasta el 16 de enero de 2026 .

Este martes 21 de octubre comienza el retiro AFP 2025, iniciando con los afiliados cuyo número de DNI termina en la letra correspondiente según el cronograma. El horario para realizar la solicitud será de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., según informó Habitat en sus redes sociales. Para completar el trámite, es fundamental conocer las fechas según el último dígito de tu DNI (sin considerar el dígito verificador), así como los requisitos y las modalidades de acceso. Además, cada AFP (Integra, Habitat, Prima y Profuturo) contará con links y procedimientos distintos para que los afiliados puedan enviar su solicitud de manera correcta.

Retiro AFP en Integra

AFP Integra ya explicó cómo realizar el retiro de tu fondo directamente desde su agencia virtual. Para iniciar, necesitarás tu DNI, tu clave web y el número de tu cuenta bancaria. Primero, ingresa a www.afpintegra.pe y haz clic en “Mi agencia digital”, iniciando sesión con tu documento y contraseña. Luego, selecciona “Solicitar retiro”, donde aparecerá el monto máximo disponible; si deseas, puedes reducirlo.

Si quieres trasladar total o parcialmente tu fondo a una cuenta de Aportes Voluntarios, selecciona “Sí” e indica el monto; de lo contrario, elige “No” para continuar con el retiro normal. A continuación, elige el tipo de cuenta donde recibirás el dinero (peruana o extranjera) y completa los datos solicitados. Asegúrate de tener una cuenta personal en soles en alguna de las entidades permitidas: Banbif, BBVA, Interbank, Caja Huancayo, Banco Falabella, BCP o Scotiabank.

Verifica tus datos de contacto, revisa el resumen de tu solicitud y, si todo está correcto, haz clic en “Registrar solicitud”. Podrás seguir el estado de tu trámite desde “Mi agencia digital” y recibirás un correo de confirmación. Cada UIT se abonará máximo 30 días después del anterior.

Retiro AFP en Prima

Prima AFP habilitará un enlace exclusivo para realizar el retiro de fondos, el cual no se gestionará a través de su agencia virtual. Este enlace será enviado directamente a los afiliados por correo electrónico y también se compartirá en las redes sociales de la AFP cuando el retiro esté activo.

El horario para realizar el retiro, confirmado por la entidad en sus redes, será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excluyendo los días feriados. De esta manera, los afiliados podrán completar su solicitud de manera ordenada y dentro del horario establecido.

Retiro AFP en Profuturo

Si eres afiliado a Profuturo AFP, el retiro de tu fondo se realiza de manera sencilla desde la agencia virtual. Primero, ingresa y selecciona la opción “Afiliado”. Luego, elige “Retiro 4 UIT” y haz clic en “Solicitar retiro”. Después, ve a “Información de retiro”, indica el monto que deseas retirar y selecciona la cuenta donde recibirás el dinero.

Completa los datos de tu entidad financiera y número de cuenta, verifica que toda la información sea correcta y presiona continuar. Aparecerá la confirmación “¿Estás seguro que deseas continuar con tu solicitud de retiro?”. Si todo está correcto, haz clic en aceptar. La primera UIT se depositará en un máximo de 30 días calendario.

Retiro AFP en Habitat

AFP Habitat ha habilitado una plataforma exclusiva para que sus afiliados soliciten el retiro de hasta 4 UIT, disponible según las fechas del cronograma. El enlace para registrar el desembolso es: https://retiro.afphabitat.com.pe/. Por el momento, Habitat no ha detallado el paso a paso del proceso, aunque se espera que sea sencillo y similar al de otras AFP.