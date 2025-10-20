El tan esperado octavo retiro de hasta 4 UIT de las AFP comenzará oficialmente este martes 21 de octubre de 2025 en todo el país. Sin embargo, no todos los afiliados podrán presentar su solicitud desde el primer día. Según el cronograma oficial de la Asociación de AFP, supervisado por la SBS, el inicio del proceso estará reservado para un grupo limitado de aportantes. El resto deberá seguir las fechas asignadas según el último dígito de su DNI, medida implementada para garantizar un trámite ordenado y evitar la saturación en las plataformas digitales y puntos de atención.

¿Quiénes podrán solicitar el retiro AFP el 21 de octubre?

Según la Asociación de AFP, solo los afiliados cuyo DNI termina en letra podrán presentar su solicitud de retiro de hasta S/21.400 este martes 21 de octubre, fecha que marca el inicio oficial del proceso. Los demás aportantes, con DNI finalizado en números del 0 al 9, deberán esperar las fechas específicas establecidas en el cronograma oficial.

El trámite podrá realizarse a través de las plataformas virtuales de cada AFP, en oficinas autorizadas o por canales habilitados, siempre validando que corresponda la fecha según el documento. Este sistema escalonado busca evitar aglomeraciones y fraudes, garantizando un proceso ordenado. El calendario continuará el 22 y 23 de octubre para DNI terminado en 0 y se extenderá hasta cubrir todos los dígitos, culminando con la “ventana libre” del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Verifica fácilmente a qué AFP estás afiliado

Antes de iniciar el trámite para el retiro de tus fondos, es fundamental verificar a qué AFP perteneces, ya que este dato será solicitado al momento de realizar la gestión. Para ello, existen canales oficiales y seguros habilitados por las autoridades y las propias administradoras:

Desde la SBS: Accede al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional. Selecciona “Situación Previsional”, ingresa tu número de DNI, valida tu información y el sistema te mostrará tu AFP.

En las mismas AFP: Ingresa al portal de la AFP a la que creas pertenecer. Ubica la opción donde dice “Consulta de Afiliación”. Ingresa tu número de DNI y ¡listo!

AFP Integra : https://www.afpintegra.pe

: https://www.afpintegra.pe AFP Prima : https://www.prima.com.pe

: https://www.prima.com.pe AFP Habitat : https://www.afphabitat.com.pe

: https://www.afphabitat.com.pe AFP Profuturo: https://www.profuturo.com.pe/

Consulta tu saldo AFP fácilmente desde casa