El DNIe garantiza una identidad segura, agiliza el acceso a servicios digitales del Estado y moderniza los trámites públicos.

    La campaña de DNI se realizará el sábado 4 de octubre.
    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una campaña que brindará DNI electrónico gratuito durante octubre a menores de 17 años y mayores de 60 años. Las atenciones se realizarán en diferentes puntos desde las 9:30 a. m., con cupos limitados y atención por orden de llegada.

    La jornada, realizada en conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), busca facilitar el acceso al trámite de documentos y promover la actualización de datos personales de los vecinos del distrito. Se dará prioridad a los grupos con mayores dificultades para realizar estos procesos, como adolescentes y adultos mayores.

    Se aconseja a los asistentes llegar con anticipación para asegurar su atención, ya que el servicio se brindará únicamente por orden de llegada. Además, las vacantes diarias serán limitadas con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado y eficiente para todos los participantes.

    ¿Cuáles son los puntos de atención?

    • Lunes 6 de octubre: agencia Zona Comercial Industrial (calle Las Tunas n.º 308 Urb. Naranjal)
    • Lunes 13 de octubre: agencia Infantas (av. San Bernardo n.º 200 Urb. Santa Luisa)
    • Lunes 20 de octubre: agencia municipal Nuevo San Martín (av. Canta Callao Mz. A. lote 11 Urb. Begonias)
    • Lunes 27 de octubre: parque Vencedores (ubicado entre la av. Bolognesi cruce con la av. Industrial en la urb. Mesa Redonda)
    ¿Cuáles son los servicios disponibles?

    En cada punto de atención, los usuarios podrán acceder de forma gratuita a los siguientes servicios:

    • Inscripción por primera vez al DNI electrónico
    • Renovación del documento
    • Rectificación de datos personales
    • Actualización de fotografía
    • Modificación de dirección domiciliaria

    Para realizar el trámite, la Municipalidad de San Martín de Porres indicó que los solicitantes deberán presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de agua o luz. Estos documentos sirven para confirmar la identidad y el domicilio de quienes participen en la campaña.

    DNI electrónico 3.0

    El nuevo DNI 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuadruplicando las 16 funciones de la versión 2.0. Está fabricado completamente en policarbonato, un material resistente al calor y a la radiación ultravioleta. Además, incorpora un chip criptográfico de última generación, que protege la información personal bajo estándares de seguridad más avanzados.

    Entre sus principales características destacan:

    • Textos y gráficos en alta resolución, visibles solo con microscopio, imposibles de falsificar.
    • Chip criptográfico mejorado, con códigos internos actualizados para mayor protección.
    • Código QR único en el reverso, que permite verificar la autenticidad del documento.
    • Sello central con la imagen del Inti Raymi, símbolo cultural del Perú.
    • Diseño renovado, con íconos de identidad nacional y una paleta de colores en tonos verde grisáceo, amarillo, violeta y azul.

    En la parte frontal se muestra el gallito de las rocas, ave emblemática del país, mientras que el reverso presenta un tejido ashaninka, la danza de la marinera con un caballo de paso y las ruinas de Chan Chan. El Machu Picchu continúa en el centro del documento, acompañado por el logotipo del Reniec.

