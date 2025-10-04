Wapa.pe
Minedu confirma vacaciones escolares para octubre de 2025 a nivel nacional: ¿cuándo inician?

Conoce el calendario escolar 2025 del Minedu y entérate si las vacaciones de octubre serán obligatorias también en los colegios privados.

    El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el calendario escolar 2025 y las fechas oficiales de las vacaciones de octubre para estudiantes de todo el país. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-Minedu, este periodo forma parte del cuarto bloque de Semana de Gestión, que otorgará cinco días de descanso a los escolares. Las vacaciones se realizarán del 13 al 17 de octubre, tiempo en el que los alumnos podrán disfrutar de actividades familiares, religiosas o de repaso académico.

    Vacaciones escolares en octubre a nivel nacional

    Durante las vacaciones escolares, los estudiantes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y de descanso. No obstante, los docentes y directivos deberán acudir a sus instituciones educativas para continuar con sus funciones administrativas y pedagógicas, como la planificación, organización y evaluación de recursos para el cumplimiento de metas académicas. Este periodo, conocido como Semana de Gestión, resulta esencial para fortalecer la calidad educativa y asegurar una adecuada preparación para el desarrollo del siguiente semestre escolar.

    Cronograma del Año Escolar 2025

    Bloques del Año Escolar 2025DuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semana19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12
    ¿Habrá vacaciones en colegios privados en octubre? Minedu responde

    Los colegios públicos están obligados a seguir el calendario oficial establecido por el Ministerio de Educación. No obstante, las instituciones privadas tienen la posibilidad de fijar sus propias fechas de vacaciones, siempre que respeten los parámetros mínimos dispuestos por el Minedu y comuniquen esta decisión en su Reglamento Interno.

    El Minedu señala que las instituciones educativas privadas pueden determinar fechas diferentes cuando lo consideren conveniente, siempre que cumplan con los criterios mínimos e incluyan dicha organización en su Reglamento Interno”, indica la resolución.

    Minedu confirma vacaciones escolares para octubre de 2025 a nivel nacional: ¿cuándo inician?
