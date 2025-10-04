Minedu confirma vacaciones escolares para octubre de 2025 a nivel nacional: ¿cuándo inician?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el calendario escolar 2025 y las fechas oficiales de las vacaciones de octubre para estudiantes de todo el país. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-Minedu, este periodo forma parte del cuarto bloque de Semana de Gestión, que otorgará cinco días de descanso a los escolares. Las vacaciones se realizarán del 13 al 17 de octubre, tiempo en el que los alumnos podrán disfrutar de actividades familiares, religiosas o de repaso académico.
Vacaciones escolares en octubre a nivel nacional
Durante las vacaciones escolares, los estudiantes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y de descanso. No obstante, los docentes y directivos deberán acudir a sus instituciones educativas para continuar con sus funciones administrativas y pedagógicas, como la planificación, organización y evaluación de recursos para el cumplimiento de metas académicas. Este periodo, conocido como Semana de Gestión, resulta esencial para fortalecer la calidad educativa y asegurar una adecuada preparación para el desarrollo del siguiente semestre escolar.
Cronograma del Año Escolar 2025
|Bloques del Año Escolar 2025
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semana
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
¿Habrá vacaciones en colegios privados en octubre? Minedu responde
Los colegios públicos están obligados a seguir el calendario oficial establecido por el Ministerio de Educación. No obstante, las instituciones privadas tienen la posibilidad de fijar sus propias fechas de vacaciones, siempre que respeten los parámetros mínimos dispuestos por el Minedu y comuniquen esta decisión en su Reglamento Interno.
“El Minedu señala que las instituciones educativas privadas pueden determinar fechas diferentes cuando lo consideren conveniente, siempre que cumplan con los criterios mínimos e incluyan dicha organización en su Reglamento Interno”, indica la resolución.