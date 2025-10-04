Conoce el calendario escolar 2025 del Minedu y entérate si las vacaciones de octubre serán obligatorias también en los colegios privados.

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el calendario escolar 2025 y las fechas oficiales de las vacaciones de octubre para estudiantes de todo el país. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-Minedu, este periodo forma parte del cuarto bloque de Semana de Gestión, que otorgará cinco días de descanso a los escolares. Las vacaciones se realizarán del 13 al 17 de octubre, tiempo en el que los alumnos podrán disfrutar de actividades familiares, religiosas o de repaso académico.

Vacaciones escolares en octubre a nivel nacional

Durante las vacaciones escolares, los estudiantes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y de descanso. No obstante, los docentes y directivos deberán acudir a sus instituciones educativas para continuar con sus funciones administrativas y pedagógicas, como la planificación, organización y evaluación de recursos para el cumplimiento de metas académicas. Este periodo, conocido como Semana de Gestión, resulta esencial para fortalecer la calidad educativa y asegurar una adecuada preparación para el desarrollo del siguiente semestre escolar.

Cronograma del Año Escolar 2025

Bloques del Año Escolar 2025 Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

¿Habrá vacaciones en colegios privados en octubre? Minedu responde

Los colegios públicos están obligados a seguir el calendario oficial establecido por el Ministerio de Educación. No obstante, las instituciones privadas tienen la posibilidad de fijar sus propias fechas de vacaciones, siempre que respeten los parámetros mínimos dispuestos por el Minedu y comuniquen esta decisión en su Reglamento Interno.