El Señor de los Milagros 2025 se celebrará con seis procesiones en Lima y Callao, destacando su histórica visita al puerto chalaco tras 22 años.

El Señor de los Milagros 2025 se prepara para recorrer Lima y Callao | Composición: Wapa / Andina

El Señor de los Milagros 2025 se prepara para recorrer Lima y Callao | Composición: Wapa / Andina

El Señor de los Milagros 2025 se prepara para recorrer Lima y Callao en seis procesiones que reúnen a miles de fieles. Este año destaca la histórica visita al puerto chalaco tras 22 años de ausencia. Los recorridos incluyen las principales avenidas de la capital y actividades religiosas diarias en el Santuario de las Nazarenas. Los devotos podrán seguir cada salida y participar de misas, rezo del Rosario y meditaciones en línea.

Señor de los Milagros 2025: conoce las fechas y rutas de las seis procesiones en Lima y Callao

Este año, las procesiones del Señor de los Milagros contarán con seis salidas en Lima y Callao, destacando la visita al puerto chalaco después de 22 años de ausencia. Los fieles podrán seguir de cerca cada recorrido y participar de las actividades religiosas programadas.

La primera procesión se realizará el sábado 4 de octubre, cuando la imagen recorrerá Av. Tacna, Av. Emancipación, Jr. Chancay y Jr. Conde de Superunda, regresando al Santuario de las Nazarenas. Ese día también se celebrará la “levantada mundial” de andas, transmitida en vivo desde distintas ciudades del mundo.

El sábado 18 de octubre, el Cristo Moreno llegará a la Plaza Mayor de Lima para recibir homenajes en la Municipalidad, Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y Congreso. Posteriormente, seguirá por Jr. Junín, Jr. Huanta, Jr. Ancash y Jr. Maynas, hasta arribar a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

El domingo 19 de octubre, la imagen partirá nuevamente del Santuario y recorrerá Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete y Av. Alfonso Ugarte, llegando al Hospital Loayza. Luego visitará la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados antes de retornar por Jr. Mariano Moreno, Jr. Recuay, Jr. Loreto, Av. Bolivia y Av. Garcilaso de la Vega hasta regresar al Santuario.

El domingo 26 de octubre será el turno del Callao, con el Nazareno Móvil transitando por Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides, Av. Tingo María, Av. Mariano H. Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina y Av. Guardia Chalaca, hasta Av. Sáenz Peña y Av. Pacífico, donde se celebrará una misa, antes de volver por la misma ruta al Santuario.

El martes 28 de octubre se repetirá el recorrido del día 19, mientras que el sábado 1 de noviembre se realizará un trayecto más breve por Av. Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y Av. Tacna, finalizando en el Convento de las Nazarenas.

El Arzobispado también informó que durante todo octubre se celebrarán misas diarias en el Santuario de las Nazarenas desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm, con rezo del Rosario a las 6:30 pm, confesiones desde las 8:00 am y Meditaciones Nocturnas a las 10:00 pm, transmitidas en línea.

Señor de los Milagros 2025: guía para llegar a la primera procesión usando el Metropolitano y corredores

El próximo 4 de octubre, miles de fieles se reunirán en el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para acompañar la primera procesión del Señor de los Milagros, uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país. Ante la gran afluencia de personas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó un plan especial para orientar a los usuarios de transporte público.

Las medidas incluyen ajustes en las rutas de los corredores Azul, Morado y Rojo, así como cambios en los recorridos del Metropolitano. La Policía Nacional del Perú cerrará varias calles del Centro Histórico conforme avance la procesión, lo que obligará a los buses a detenerse en puntos cercanos a la Av. Tacna, dejando a los fieles completar el recorrido a pie.

Rutas recomendadas según tu ubicación:

San Martín de Porres y Los Olivos: servicio extraordinario 08 del corredor Azul, desde Av. Perú hasta Av. Bolivia o Jr. Washington. Pasaje: S/ 2.

San Juan de Lurigancho: servicio 412 del corredor Morado, desde la capilla del distrito hasta Jr. Virú; el paradero más cercano al santuario es Jr. Birú. Tarifa: S/ 2,80.

Callao y San Miguel: servicio 204 del corredor Rojo, con conexión al corredor Azul en Av. Arequipa. Descenso en Av. Nicolás de Piérola, costo total con tarifa integrada: S/ 2,80.

Miraflores, San Isidro y Lince: cualquier unidad del corredor Azul desde Av. Arequipa, con descenso en Av. Nicolás de Piérola. Pasaje: S/ 2,40.

El Metropolitano operará con rutas modificadas este 4 de octubre debido al cierre de calles en el Cercado de Lima por la primera procesión del Señor de los Milagros. Los ajustes buscan garantizar el flujo seguro de pasajeros y peatones durante el evento religioso.

El servicio regular A circulará por la Av. Alfonso Ugarte en ambos sentidos, habilitando las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España como las más recomendadas para descender y continuar a pie hacia la Av. Tacna.

Mientras tanto, el servicio regular C llegará únicamente hasta la estación Central, donde los usuarios deberán hacer transbordo hacia la Ruta A para acceder a las estaciones más cercanas al Santuario de las Nazarenas.