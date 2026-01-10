Sedapal informó a través de sus canales oficiales que este lunes 12 de enero se efectuarán cortes programados del servicio de agua en varios distritos de Lima Metropolitana , con una duración de hasta 10 horas.

La interrupción se realiza por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, indispensables para garantizar un suministro continuo y de calidad en zonas estratégicas de la capital. La entidad recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar el impacto de la suspensión temporal. A continuación, se detallan los distritos afectados y la duración aproximada de los cortes programados.