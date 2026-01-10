Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero: horarios y lista de distritos afectados

Revisa qué distritos se verán afectados por el corte de agua debido a labores programadas de Sedapal y conoce las fechas y horarios del servicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero: horarios y lista de distritos afectados
    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero.
    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero: horarios y lista de distritos afectados

    Sedapal informó a través de sus canales oficiales que este lunes 12 de enero se efectuarán cortes programados del servicio de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, con una duración de hasta 10 horas.

    La interrupción se realiza por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, indispensables para garantizar un suministro continuo y de calidad en zonas estratégicas de la capital. La entidad recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar el impacto de la suspensión temporal. A continuación, se detallan los distritos afectados y la duración aproximada de los cortes programados.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis en enero 2026: fechas, lugares y beneficiarios

    Lista de distritos que no contarán con agua potable el lunes 12, según Sedapal

    Villa María del Triunfo

    • Áreas afectadas: A.H. 22 de marzo, A.H. Chavín de Huantár, A.H. Sagrado Corazón de Jesús, Tablada de Lurín, P.J. César Vallejo - Ampl., P.J. Nueva Esperanza, P.J. San Fco. de la Tablada de Lurín, Sector I - Ampl., A.H. Virgen de las Mercedes. Cuadrante: Jr. Los Olivos, Av. Atahualpa, Jr. Leoncio Prado, Calle Yanahuara, Calle Los Sauces y Jr. Ramón Castilla.
    • Sector: 314
    • Hora de restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
    • Motivo del corte: limpieza de reservorio.
    wapa.pe
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo

    Comas

    • Áreas afectadas: Urb. El Carabayllo, Urb. Haciendas, Urb. El Parral, Urb. San Eulogio, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Isolina III etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Las Vegas, Urb. Santa Luzmila I y etapa II. Cuadrante: Av. Metropolitana, Av. 22 de agosto, Av. Carabayllo y Av. El Maestro Peruano.
    • Sector: 340
    • Hora de restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
    • Motivo del corte: limpieza de reservorio.
    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero: horarios y lista de distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    David vs Goliat: Indecopi resolvió así la apelación de María Pía Copello frente a Starbucks

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Temblor en Perú hoy, sábado 10 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    ¿Tienes saldo disponible en tu AFP? Conoce quiénes pueden rectificar su solicitud y retirar su dinero acumulado

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Cómo llegar al centro comercial Puntamar desde Lima? Ya abrió HOY y será el terror de Farfán

    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

    VER 'X-Men 97', CAPÍTULOS COMPLETOS en español latino: LINK para ver ONLINE serie de Marvel

    Temblor en Perú hoy, viernes 9 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;