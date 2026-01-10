Sedapal anuncia corte de agua este lunes 12 de enero: horarios y lista de distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó a través de sus canales oficiales que este lunes 12 de enero se efectuarán cortes programados del servicio de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, con una duración de hasta 10 horas.
La interrupción se realiza por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, indispensables para garantizar un suministro continuo y de calidad en zonas estratégicas de la capital. La entidad recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para minimizar el impacto de la suspensión temporal. A continuación, se detallan los distritos afectados y la duración aproximada de los cortes programados.
Lista de distritos que no contarán con agua potable el lunes 12, según Sedapal
Villa María del Triunfo
- Áreas afectadas: A.H. 22 de marzo, A.H. Chavín de Huantár, A.H. Sagrado Corazón de Jesús, Tablada de Lurín, P.J. César Vallejo - Ampl., P.J. Nueva Esperanza, P.J. San Fco. de la Tablada de Lurín, Sector I - Ampl., A.H. Virgen de las Mercedes. Cuadrante: Jr. Los Olivos, Av. Atahualpa, Jr. Leoncio Prado, Calle Yanahuara, Calle Los Sauces y Jr. Ramón Castilla.
- Sector: 314
- Hora de restablecimiento: desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
- Motivo del corte: limpieza de reservorio.
Comas
- Áreas afectadas: Urb. El Carabayllo, Urb. Haciendas, Urb. El Parral, Urb. San Eulogio, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Isolina III etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Las Vegas, Urb. Santa Luzmila I y etapa II. Cuadrante: Av. Metropolitana, Av. 22 de agosto, Av. Carabayllo y Av. El Maestro Peruano.
- Sector: 340
- Hora de restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
- Motivo del corte: limpieza de reservorio.